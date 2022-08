A Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín presenta mañán o libro “Galegos no exército de Euzkadi 1936-1937” do investigador oriundo de Marín, Sergio Balchada Outeiral. O acto é as oito da tarde no salón de actos da Casa de Cultura de Seixo, coa presenza do autor, que disertará sobre o seu traballo de investigación e que ten numerosos artigos publicados.