¿Cuánto cuestan los conciertos de la Peregrina?

La actuación de Los Planetas, el próximo sábado día 13 abre el ciclo de grandes conciertos gratuitos de la plaza de España en la semana grande de la Peregrina. Pero ¿son realmente gratuitos? No hay que pagar entrada, pero sí suponen un notable desembolso para las arcas municipales, que se nutren de los impuestos. La página web del Concello incluye, en el apartado de contratación, las actas de adjudicación de siete de estos recitales, entre el sábado 13 y domingo el 21 de agosto, siempre a las 22.30 horas. En esa documentación se detalla el nombre de la productora de cada artista y lo que oficialmente cuesta su contratación.

Así, según esas actas, son precisamente Los Planetas los de caché más elevado, ya que figura un coste de 90.750 euros. A continuación aparecen Zahara (día 14), Fernando Costa (día 16) y Camela (día 21), con 42.350 euros en cada caso. Coque Malla, que actúa el 15 de agosto de la mano de Esmerarte (la misma empresa que organiza, por ejemplo el PortAmérica) se sitúa en los 30.250 euros, mientras que los dos artistas con el caché menos elevado son Juancho Marqués (día 19, con 26.136 euros) e Ilegales, cuya contratación se cifra, según la documentación municipal, en 24.200 euros. Todas las cifras con el IVA incluido.

Además de los grupos y cantantes, el mismo portal detalla unos 70.000 euros en contratación de orquestas, 152.000 euros más en los espectáculos pirotécnicos, alrededor de 150.000 euros en la instalación de los equipos eléctricos necesarios y 115.000 más en la inspección de seguridad de las atracciones, que en pocos días comenzarán a instalarse en la avenida de Reina Victoria.

No son, ni mucho menos, todos los gastos de estas fiestas y la relación no incluye la actuación de Treixadura el día 17 o el espectáculo infantil de O Pequeño Rei da Sabana del día 18, así como la actuación de Víctor Manuel del día 22, como colofón de las fiestas, y que forma parte de la programación del Xacobeo y sustituye al fallido concierto de Bunbury, que hace semanas suspendió su gira por problemas de salud.

Tampoco figuran en esta relación de adjudicaciones divulgadas públicamente por el Concello, los grupos y artistas que actúan en A Ferrería y otros escenarios de la ciudad, como Galifunk Brass, el recital que reunirá a cinco corales (Alameda do Fogar do Maior, Bella Helenes, Helénica, Polifónica de la AC do Chopo y Airiños de Campañó), el circo Rock Circk, el Coro Encaixe, Marcelo Dobode con la banda Primordiales, el Coro Cantigas e Agarimos, Rodrigo Romaní y la Banda de Música de Pontevedra, el veterano grupo local Black Stones, la banda tributo a Sabina Conductores Suicidas, o Laorá.

El día 18 se celebrará la Batalla de Flores, que si en anteriores ediciones partía de Loureiro Crespo ahora extiende su recorrido desde la avenida Virxinia Pereira hasta Padre Amoedo, un itinerario por el que desfilarán decenas de grupos y carrozas en el que es uno de los espectáculos familiares con mayor poder de convocatoria.

El pasacalles de Brassica Rapa y el recital de Guadi Galego dan paso hoy a “O Son Local”

Música instrumental y vocal y multipercusión, y un repertorio que va desde los éxitos del pop a la música tradicional gallega, recogiendo el tono festivo y metálico de las brass bands norteamericanas con el punto de las charangas tradicionales. Fue la propuesta del pasacalles de Brassica Rapa, que discurrió por las calles del centro y dio paso durante la noche de ayer al concierto de Guadi Galego, referente de la música gallega actual, y que convocó a miles de espectadores en A Ferrería. Tras esta intensa jornada, el ciclo “Con voz de muller”, pensado para visibilizar el talento femenino, continua hoy a partir de las 22.30 horas en A Ferrería con el concierto de “De Vacas”. No será la única propuesta festiva de la jornada, ya que hoy también empieza “O Son do Local”. El objetivo de esta nueva programación festiva es dar visibilidad a la música hecha desde Pontevedra mediante seis actuaciones puntos distintos de la ciudad, que se convertirán en escenarios de los conciertos. “O Son Local” arranca esta tarde con la actuación de “Hainas” a partir de las 20.30 horas en la plaza Celso García de la Riega; y continuará a partir de las 22 con la actuación de “Odiosos 5” en las escaleras del Teatro Principal. Mañana tomarán el relevo “La Mosca Valiente”, que presentará su música a partir de las 20.30 horas en la calle Laranxo, y de “Flip Corale”, cuyo concierto está programado en la calle Cruz Vermella a partir de las 22 horas.