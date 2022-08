El festival Son de Marín, que desde el pasado jueves celebra su décima edición, vive hoy domingo su día grande, con más de doce horas de música por todos los rincones de la localidad. El pasado viernes se celebró el concierto “Marín canta” con Saljariteiros (en la imagen) y Bing Band OT en la Alameda y hoy hay una sucesión de actuaciones entre las 11.00 y las 23.00 horas, con Batucada Axé Bahía, Os de Marín, Os Chaneiros, Fentos e Frouma, la banda de Música de Marín, As Ferriñas, Airiños de San Xulián, Mudland, la Coral Lembranzas, Antonio Pixoto y su armónica y muchos otros en lugares como Jaime Janer, Fondo do Saco, la alameda, Méndez Núñez, Praza do Reloxo y otras ubicaciones. Además, a las 20.30 horas se celebra en la Alameda el homenaje a John Balan, en el que se hace una mención especial a José Alfredo Sánchez Murcia y a Juan Luis Costas Martínez.