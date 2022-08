Tras una intensa vida como torero en la que durante casi una década fue cabeza del escalafón, Juan Antonio Ruiz “Espartaco” puso en marcha su propia ganadería de reses bravas y mansas, una segunda faceta con la que ha seguido cosechando éxitos y de hecho sus toros se lidian con frecuencia en Sevilla y Madrid.

–Debutó usted con picadores en Pontevedra

–Sí, creo que todos los comienzos en la carrera y los finales son importantes, pero quizás los inicios mucho más. El haber debutado de niño en Pontevedra con picadores, porque prácticamente tenía 15 años, era un chaval, y haber tenido la oportunidad tan grande de estar en esa plaza para mi fue cumplir uno de los sueños más importantes de mi vida.

–¿Qué recuerda de ese día?

–Fue un día súper emocionante. Me vi con la oportunidad de torear, de debutar con caballos. Era alguien que empieza, que comienza, y al que se le abren las puertas de todo ese sueño que tenía acumulado desde niño y que ves que se hace realidad, que realmente te está ocurriendo. Esas cosas de mi infancia, de mi niñez, empezaron en la plaza de toros de Pontevedra. Todo lo que recuerdo es algo súper especial, muy bonito, porque además la afición de Pontevedra, su gente, me acogió con un cariño tan grande que creo que me impulsó para intentar al menos seguir cumpliendo mis sueños, me hizo ver que podía tener posibilidades de llegar a la cima del toreo, que era lo que iba buscando. Y Pontevedra con ese comienzo, en ese examen tan especial para un niño que empieza, fue clave en mi carrera, Pontevedra abrió la puerta para que se cumpliesen mis sueños.

La afición de Pontevedra, su gente, me acogió con un cariño tan grande que creo que me impulsó para intentar al menos seguir cumpliendo mis sueños, me hizo ver que podía tener posibilidades de llegar a la cima del toreo

–Y después usted continuaría volviendo prácticamente todos los siguientes años…

–Prácticamente todos. Tenía la posibilidad de estar anunciado en Pontevedra, era una de las plazas a las que iba uno con miedo y responsabilidad, porque siempre que te vistes de torero pasas miedo y responsabilidad por querer estar bien, pero sí que iba a Pontevedra, dentro de ese miedo, con un cariño muy especial. Y también iba muy relajado, porque sabía que todo lo que me iba a suceder en esa plaza era bueno. Incluso el riesgo que podía tener delante del toro, que era grande, en Pontevedra me parecía menos, estaba como en casa, mucho más relajado y lo disfrutaba todo muchísimo desde que llegaba.

Siempre que te vistes de torero pasas miedo y responsabilidad por querer estar bien, pero sí que iba a Pontevedra, dentro de ese miedo, con un cariño muy especial. Y también iba muy relajado, sabía que todo lo que me iba a suceder en esa plaza era bueno

–También tuvo la oportunidad de celebrar aquí sus 3 décadas de alternativa.

–Además tuve esa oportunidad de celebrar mis 30 años de alternativa, ya con mis hijos, con mi hija ya mayor, con mi familia. Fue una satisfacción muy grande, que tus hijos puedan vivir eso contigo, porque quién me iba a decir a mi que empezando con 15 años en Pontevedra después mis hijos iban a estar ahí en mi 30 aniversario de alternativa. Y, además, una vez más con ese cariño de la afición, esa entrega del público, y salir a hombros. Por eso le digo que para mí, no sé, guardo algo muy especial dentro de mi para Pontevedra, creo que me impulsó. Parte de lo que ha sido mi carrera y a lo que he podido llegar indudablemente se lo debo a esa ciudad, donde fueron mis comienzos más importantes y mi debut con caballos, tuvo toda la participación especial que uno necesita para ser torero.

De vez en cuando cuando voy, porque voy bastante, llevo a gente a ver la placa en la plaza. A mi madre, a mi padre y a mis hijos los llevo a ver esa placa en Pontevedra

–Es usted un torero con placa en la plaza de Pontevedra

–De vez en cuando cuando voy, porque voy bastante, llevo a gente a ver la placa en la plaza. A mi madre, a mi padre y a mis hijos los llevo a ver esa placa en Pontevedra, porque es muy significativo, yo le debo mucho a muchas plazas de toros, a prácticamente todas, pero Pontevedra es especial porque es tu infancia, ver como se van cumpliendo los sueños de niño, es verte con posibilidades, porque gracias a Pontevedra y de haber triunfado ahí se me abrieron muchas puertas. Fue ver que tenía posibilidades, esa afición creyó en mi y me dio confianza en ese debut con caballos para desarrollar las cualidades y tener la posibilidad algún día de ser torero. Y esas son las cosas que se te graban en el corazón y no se te olvidan nunca, por eso Pontevedra es para mi tan tan especial y tan grande: ha participado y es muy importante en mi vida profesional y personal y clave en mi lanzamiento como torero, imagine si para mi es relevante.

Le digo a mis hijos que esto de la ganadería es muy difícil, tiene un costo añadido pero, bueno, que si nos lo tenemos que quitar de las vacaciones o del día a día, o tenemos que ahorrar en algunas cosas que nos podríamos permitir, pues hay que hacerlo

–Tras cortarse la coleta ha seguido vinculado al mundo del toro como ganadero ¿cómo resulta esa faceta?

–En la faceta como ganadero estamos pasando una situación más complicada. Yo soy ganadero porque le tengo un amor tremendo al toro, le tengo un respeto tremendo, y parque de lo que yo haya podido conseguir gracias a Dios creo que se lo debo al toro. Le digo a mis hijos que esto de la ganadería es muy difícil, llevar una ganadería tiene un costo añadido pero, bueno, que si nos lo tenemos que quitar de las vacaciones o del día a día, tenemos que ahorrar en algunas cosas que nos podríamos permitir, aunque hoy en día la vida está muy complicada, pues hay que hacerlo. Les digo que es algo que nos gusta, se lo debemos todo al toro, tiene el mismo derecho a vivir donde nosotros vivimos, porque gracias a él tenemos lo que tenemos, y por respeto y por amor al toro aunque tengamos pérdidas, y no sé hasta cuándo podremos aguantar esta situación, tenemos que darle todo al toro. Y por eso soy ganadero, me gusta que embista, que sea bueno, y sé que es difícil, que estar en esta situación es complicada, pero soy ganadero por agradecimiento, por cuidar al toro y porque ellos estén bien, más que por lidiar. Y hasta ahora, y gracias a Dios mis hijos también lo han sabido entender.

Soy ganadero por agradecimiento, por cuidar al toro y porque ellos estén bien, más que por lidiar