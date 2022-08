Los “deberes” del nuevo gerente del área sanitaria: “Mejorar la situación de los PAC es lo más urgente”

Mejorar la situación de los Puntos de Atención Continuada (PAC), el déficit de personal sanitario, ofrecer mayor y mejor diálogo y comunicación y el proyecto del Gran Montecelo son algunos de los “deberes” que tendrá por delante el nuevo gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores, según el Colegio de Médicos y los sindicatos profesionales y de clase.

“Lo más urgente es mejorar la situación de los PAC, sobre todo los costeros, porque están sobrecargados, y ya no solo por los propios médicos, sino especialmente por los pacientes, para que tengan una mejor calidad asistencial y seguridad. Creo que ese tiene que ser el objetivo principal. Aunque este verano ya es un poco tarde, hay que empezar a planificar el año que viene para que no se repita la situación o incluso empeore”, comenta Isidro Lago, presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, que valoró positivamente el cambio en la gerencia del área sanitaria, primero “porque la situación era conflictiva, quizá estaba algo enmarañada ya, y había falta de comunicación. El cambio no es la solución al problema, pero por lo menos habrá un acercamiento y más diálogo con los profesionales”.

Lago se refirió a que en el área hay “unos problemas de base y hay que tratar de resolverlos de otra manera, algo que no es fácil, pero confiamos en que el nuevo gerente pondrá sobre la mesa soluciones. Desde el Colegio de Médicos ofrecemos nuestra total colaboración”. El presidente del organismo apuntó la necesidad de que “los contratos de los profesionales sean de larga duración, es la forma de atraer a médicos a Pontevedra y también de recuperar a otros que se fueron. No hay médicos, es una situación que se da en todo el país, pero en otros sitios las condiciones son mejores que aquí”.

Para el presidente del Colegio de Médicos pontevedrés “hay muchos temas sin resolver” en el área sanitaria, como las dedicaciones exclusivas o el complemento específico, “que somos el único sitio junto a Asturias donde aún no se ha cobrado”, pero recalca que lo prioritario es la situación en los PAC. “Flores ya estuvo aquí, vivió Urgencias, sabe lo que se sufre y tiene otra visión. Tiene un talante dialogante, pero también hay que poner soluciones”, valoró.

El delegado de CESM en Pontevedra, Enrique Marra-López, realizó una “valoración positiva” de los últimos cambios en la gerencia del área sanitaria y apuntó como reto para José Flores a corto plazo “montar su equipo de confianza y que también sea solvente de car a los trabajadores y sindicatos”. En este sentido, apuntó que “nosotros seguimos con nuestra tabla reivindicativa y queremos ser partícipes del cambio, confiamos en que se siente a trabajar con nosotros y a ir negociando todo”.

A medio-largo plazo, el doctor Marra-López considera que la meta a alcanzar estará relacionada con el Gran Montecelo. “Parece ilusorio en la situación caótica en la que estamos, pero es un proyecto ilusionante”, señaló el delegado de CESM, que recordó que “el capital más importante que tiene el área son sus recursos humanos y el equipo saliente los ha echado a perder”.

Enrique Marra-López reconoció que los sindicatos se quedaron “sorprendidos con el recambio” en la gerencia porque “conocemos bien a Flores y llevamos negociando todo este tiempo con él este cambio”. Su valoración es positiva por diferentes motivos: “Cumplió con lo que nos prometió”, afirma el delegado de CESM, que añade que “venir aquí es una apuesta personal de él, porque siente Pontevedra como algo muy suyo y ha sido parte del área sanitaria muchos años. Es de alabar que haya aceptado algo que es como una bajada de nivel, pero para él es un reto personal”.

En este sentido, destacó que “coincidimos en el diagnóstico de lo que pasa en el área, una situación de caos, y en que había que tomar medidas revulsivas y excepcionales. Tenemos confianza y esperamos que cambie las cosas”, aunque lamentó que, en cuanto a los PAC, “el verano está perdido, nadie tiene una varita mágica para solucionar el problema de recursos humanos para que haya más médicos y no haya sobrecarga y mejore la asistencia. Confiamos en recuperar a gente que había tirado la toalla con el anterior equipo gerente y a ver si conseguimos revertir la tendencia de que los profesionales no quieran venir a Pontevedra”.

Los sindicatos CESM, Prosagap, Omega, TSP y CO-BAS expresaron su “satisfacción” por haber logrado la destitución de José Ramón Gómez como gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. Con esta decisión, entienden que “la nefasta situación del área ha sido reconocida y asumida por fin” por los máximos responsables de la sanidad pública gallega “después de tantos meses de reivindicaciones” al ponerse al frente de este distrito sanitario el hasta ahora gerente del Sergas.

Con todo, estos cinco sindicatos consideran que ésta es una decisión que “llega con mucho retraso” y está suponiendo un “esfuerzo extraordinario” del personal de los PAC y de toda la Atención Primaria en general, así como de los hospitales.

Pero aún así, desde CESM, Prosagap, Omega, TSP y CO-BAS, han reconocido que este cambio en el equipo directivo “supone un paso decisivo para seguir avanzando”, para atender las necesidades que tiene el área sanitaria y “revertir la situación actual y recuperar la calidad asistencial que ciudadanos y profesionales merece y que nunca se debió perder”.

“Esperamos que en breve podamos tener una reunión con el nuevo equipo directivo para iniciar la elaboración de un plan funcional de emergencia”, tal y como se contempla en su tabla reivindicativa.

Apuntan que estas mejoras “tienen que incluir necesariamente” los recursos materiales, los recursos económicos y sobre todo, los recursos humanos suficientes de todo tipo de personal para recuperar la “plantilla ideal y estable necesaria para garantizar una asistencia y una mejora notable de la situación tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria”.

Comesaña reconoce que la situación en Pontevedra es "especialmente crítica"

El nuevo gerente de Pontevedra, José Flores, participó ayer, junto al conselleiro de Sanidade, en la toma de posesión de su sucesora en el Sergas, Estrella López-Pardo. Sobre su llegada al área sanitaria pontevedresa, aseguró que este cambio se trata de “un punto y seguido, no un punto y aparte” y mostró su agradecimiento al equipo del Sergas (momento en el que se ha emocionado) que lo ha acompañado estos dos años, “poco tiempo, aunque haya parecido 10 veces más por la pandemia”.

Por su parte, Julio García Comesaña rechazó “utilizar la expresión crisis sanitaria” para referirse a la situación que enfrenta el área sanitaria de Pontevedra, aunque sí ha reconocido que esta es “especialmente crítica”. “Los cambios no responden a ninguna crisis sanitaria. Hay un proyecto muy importante en Pontevedra, el del Hospital Montecelo, que ahora Flores liderará y que José Ramón Gómez –el anterior gerente del área– impulsó. Ahora Flores abordará una situación especialmente crítica en Pontevedra por la falta de especialistas, que afecta a todo el sistema, pero que aquí se nota más”, explicó el conselleiro.

El titular de Sanidade insistió una vez más en que la administración autonómica destina todos los medios en sus competencias a paliar la citada falta de profesionales, pero señaló como responsable al “Ministerio de Sanidad”.

Destaca además que el nombramiento de Flores representa “una apuesta importante”, ya que supone “colocar a una persona valiosísima en la organización para liderar el proyecto pontevedrés”, pero rechaza presiones en el área. “La situación en Pontevedra viene de atrás. Sindicatos y diversos actores hace tiempo que piden cambios en el equipo directivo, pero nosotros tomamos las decisiones atendiendo a todos los argumentarios”, ha afirmado.

Comesaña alabó la trayectoria de Flores a cargo del Sergas, cuya gestión ha comparado con “saltar con paracaídas”, sobre todo durante la pandemia. “La templaza de Flores ha sido una red de seguridad cuando afrontamos picos de ingresados por COVID, con el que conseguimos concebir el Servicio como un hospital único. Ha sido la mejor compañía que se pude tener, una persona que está a la altura en los grandes retos, como lo es ahora la gestión del área de Pontevedra”, señaló.

Este gran reto, Comesaña lo divide en tres: el hospital de Montecelo, que se trate del área que más sufre con la falta de medios y “sustituir a una figura de la talla personal y profesional de Jóse Gómez”.