El Sergas ultima su plan para mejorar el área sanitaria con posibles cambios en la gerencia

Los representantes de las centrales sindicales CESM, Prosagap, Omega, TSP y CO-BAS en el área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés han trasladado, tras una reunión con el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Flores, que este se ha comprometido a llevar a cabo “cambios” en el equipo directivo del área sanitaria “esta misma semana”. Las centrales sindicales habían amenazado con la convocatoria de una huelga y remarcan en un comunicado conjunto que este paso comprometido por el Sergas “atiende” a las peticiones de los portavoces de los trabajadores para “reconducir la situación de deterioro sistemático” que, añaden, sufría la sanidad pública del área.

Los interlocutores –sostienen los sindicatos– también acordaron que en el próximo encuentro se aborde el diseño de un Plan Funcional de Choque Específico, en el que se contemple un estudio de los recursos materiales, económicos y humanos para que los profesionales sanitarios puedan garantizar “una asistencia adecuada, de calidad y eficiente”.

Los portavoces sindicales han reiterado su rechazo al Plan de Contingencias y en especial a las guardias de relevos en los PACs, a lo que el titular del Sergas –remarcan– respondió que las instrucciones de la Dirección Xeral de Recursos Humanos se basó “en un principio general de voluntariedad”.

Los representantes de los cinco sindicatos agradecieron, afirman, la disposición mostrada por el gerente del Servicio Galego de Saúde, para que “la próxima reunión de trabajo se lleve a cabo con el nuevo equipo directivo”.

“Estamos convencidos de que se puede revertir esta situación y volver a prestar una sanidad pública de calidad, como la que ciudadanos y profesionales merecen”, sostienen.

CIG-Saúde

Por su parte, los representantes de la central sindical CIG-Saúde en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés han expresado su rechazo a las medidas presentadas en la Mesa Sectorial de Sanidad, que tienen como objetivo actuar ante la falta de profesionales en determinados puntos de atención continuada (PAC).

CIG-Saúde pide a la Xerencia del Área Sanitaria Pontevedra-O Salnés “capacidad de negociación” y denuncia que los errores de gestión son los que están llevando a los profesionales sanitarios de Pontevedra a pedir el traslado a otras zonas. Manuel González Moreira, Begoña Mayo y Celia Iglesias afirmaron que Pontevedra-O Salnés es “sin duda, el área que peor trata a los profesionales” de Galicia y en este sentido apuntaron cuestiones como los contratos por días o incluso horas, la imposición “vía burofax” de turnos no previstos, o la falta de planificación previa de horarios, que hacen imposible conciliar la vida personal y laboral, además de desarrollar un proyecto de vida en Pontevedra. “A igual contrato e igual salario, lógicamente la gente prefiere irse a otras áreas con una mejor gestión de Personal”, explicaron los representantes de los trabajadores.

Demandan un plan de ordenación de los recursos humanos del área sanitaria, así como medidas “que garanticen que hay gestores con capacidad de negociación” al frente de esta Xerencia.

Sin médico en Cerdedo-Cotobade y en Moraña

El BNG de Cerdedo-Cotobade denunció ayer que el Centro de saúde de Tenorio se encuentra sin personal médico. El BNG advierte del “deterioro galopante de la atención primaria en Cerdedo-Cotobade” y el portavoz municipal, Ernesto Filgueira, insta al alcalde a “no quedarse de brazos cruzados” ante la negligente política sanitaria de la Xunta. Anuncia movilizaciones “en caso de que no se solucionen los graves problemas existentes”. También el centro de salud de Moraña se queda con un solo médico hasta el 8 de agosto, y del 22 al 30 de este mismo mes, por lo que en esos días solo se atienden emergencias en el centro sanitario. Así figura en un cartel colocado en el centro, ante el que ayer se convocó una concentración vecinal ante el centro de salud, situado en Santa Lucía. BNG y PSOE de Moraña denuncian que se trata de un “recorte inasumible e intolerable” y que afectará también a los servicios de Carballedo y Tenorio, en Cerdedo-Cotobade. En Marín, usuarios del servicio de traslado sanitario afirman que la ambulancia disponible no acude siempre que se requiere. Un vecino que debe acudir periódicamente a rehabilitación y a citas médicas en el Hospital Provincial y en Montecelo denuncia que no pudo contar con el servicio en tres ocasiones en los últimos días, lo que perdió otras tantas revisiones. Este paciente, puesto en contacto con el Sergas para denunciar la situación, dice haber recibido como respuesta que tiene que solicitar el vehículo con 48 horas de antelación, cuando en ocasiones se trata de urgencias por su dolencia.