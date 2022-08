“Medicina” pontevedresa para recuperar el monte de O Courel

Las imágenes de los incendios que asolaron O Courel dieron la vuelta al mundo. A Galicia siempre le duele el monte cuando es pasto de las llamas pero estos fuegos afectaron a una de las principales reservas naturales de la comunidad hasta convertirse en el incendio más grande registrado hasta el momento.

Ahora, son manos (y mentes) pontevedresas las que intentan diagnosticar el estado de salud de ese monte herido, así como recetar el mejor tratamiento para que Galicia pueda recuperar uno de sus espacios naturales más valiosos. Se trata de los expertos del Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Una institución que atesora una experiencia de 47 años en la investigación de restauración de terrenos afectados por el fuego. Ahora son sus técnicos los que están aplicando sobre el terreno en O Courel todos esos conocimientos que fueron adquiriendo mediante el estudio y la recuperación de otros montes desde el año 1975.

El Centro Forestal de Lourizán lleva siendo pionero en la investigación de técnicas para recuperar los montes quemados desde 1975 y la ola de fuegos de 2006 también supuso un punto de inflexión

Cristina Fernández Filgueira es una de las investigadoras del departamento de Protección Forestal del CIF de Lourizán que está desde hace días desplazada por la Consellería de Medio Rural en O Courel junto con otros 7 u 8 técnicos del centro pontevedrés. Para explicar todo este bagaje que convierte al centro de Lourizán en uno de los principales centros de referencia en este ámbito a nivel internacional, Fernández se remonta al año 1975 con los trabajos de quien ella califica como el “maestro”, José Antonio Vega, pionero en la investigación del tratamiento del monte después de los incendios. Ella fue su alumna y ahora dice que se siente “privilegiada por poder tomar el relevo “y que todo ese conocimiento sea útil” para recuperar el monte. “La verdad es que te satisface mucho, saber que estás siendo útil”, explica desde la montaña lucense.

2006, punto de inflexión

Fernández Filgueira resalta que la ola de incendios de 2006 fue otro punto de inflexión. En Lourizán se redoblaron esfuerzos y “comenzó a darse ese enfoque sobre la restauración mucho más moderno e innovador, rompiendo esquemas tradicionales”. Desde entonces, el centro pontevedrés, a veces desconocido por el gran público, se ha convertido en el segundo grupo de investigación en materia de protección y recuperación forestal en cuanto a publicaciones de estudios científicos a nivel internacional, tan solo superado por el Servicio Forestal Americano.

El centro pontevedrés es el segundo grupo de investigación en materia de protección y recuperación forestal en cuanto a publicaciones de estudios científicos a nivel internacional, tan solo superado por el Servicio Forestal Americano

Gracias al trabajo de investigación y al tratamiento de otras zonas quemadas ya anteriormente, como ocurrió con los incendios en Ponte Caldelas, hoy los investigadores de Lourizán “disponemos de muchísima información que nos permite determinar cuáles son las medidas más eficaces para recuperar el monte”. Y es que, aunque el incendio de O Courel fue muy extenso y devastador, “el fuego no afecta a todos los espacios por igual”. “Hay una parte muy negativa y que no se puede obviar, que es la extensión del área afectada, que es enorme; también hay una parte social muy dolorosa que es cómo este incendio ha afectado a la gente que vive en este lugar y que ha cambiado totalmente, pero queda una parte que se podría decir más esperanzadora y es que no en todos los sitios ardió por igual”, señala Fernández Filgueira.

Las zonas afectadas por ese fuego, el más devastador y dañino, el que arrasa también la capa superficial de la tierra y que luego es más propenso a la erosión y a las escorrentías en el terreno, parece que están más limitadas de lo que se pensaba inicialmente debido a la enorme extensión del área quemada.

Cristina Fernández: "Delimitar estas zonas más afectadas por el fuego y que son las más propensas a sufrir esa erosión y esas escorrentías es la labor en la que nos encontramos ahora”

“Delimitar estas zonas más afectadas por el fuego y que son las más propensas a sufrir esa erosión y esas escorrentías es la labor en la que nos encontramos ahora”, explica. Una vez hecho esto, después intentar aplicar las medidas correctoras para proteger no solo el terreno, sino también los núcleos de población o cursos de agua para minimizar en la medida de lo posible escorrentías. Lo harán con técnicas que el propio centro de Lourizán ha desarrollado, testado y comprobado que funcionan en montes como los de Ponte Caldelas. Técnicas como el “mulching” con paja, hoy ya bastante conocido, y otras actuaciones que salen de ese trabajo constante que se desarrolla en el centro de investigación a orillas de la ría de Pontevedra.

“Nosotros sabemos, a día de hoy, que la cobertura del suelo que está más dañado es la técnica que mejor funciona”, explica esta investigadora de Lourizán: “En el resto del monte, lo mejor es dejar que la naturaleza haga su trabajo”, indica. “No lo vamos a ver recuperado en un mes o en dos”, pero sí se muestra optimista respecto a la capacidad de regeneración de gran parte del monte afectado.

Difícil orografía

Uno de los principales obstáculos a salvar es la difícil orografía del terreno, algo que “dificulta el trabajo” y que deberán tener en cuenta a la hora de intentar evitar estas avalanchas que, con las lluvias, pueden hacer más daño en el monte.

Para desarrollar este primer trabajo de emergencia, tras el incendio, cuentan con el apoyo del personal de toda la Consellería de Medio Rural.