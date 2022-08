El “Carneiro ó Espeto” más concurrido

“Esto es algo espectacular, una afluencia como no se recuerda; se nota que había muchas ganas de volver a disfrutar del Carneiro”, declaraba orgulloso el alcalde de Moraña, José Cela, poco antes de dar inicio al banquete popular de la 53 edición de la Festa do Carneiro ó Espeto. El regidor no ocultaba su satisfacción por ver la carballeira de Santa Lucía, sus alrededores y todas las actividades incluidas en esta Fiesta de Interés Turístico de Galicia “con un ambiente excepcional, no solo hoy, sino durante toda la semana; no recuerdo una afluencia como la de este año”, reiteraba.

Y los más veteranos del banquete le daban la razón. Tanto organizadores como aficionados reconocían que tras los años de parón del COVID y de festejos con restricciones, la vuelta ha sido sonada en cuanto a ambiente. Todo ello a pesar del calor extremo que acompañó la jornada. Entre los asistentes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien llegó a la fiesta pilotando su moto y recorrió la villa acompañado por el alcalde. En su paseo accedió a numerosas peticiones de fotos que le hizo el público y saludó a muchos viejos conocidos de la fiesta, como el cocinero principal de este monumental asado, Suso García “o Muñeiro”, con 40 años tras las brasas del Carneiro. El presidente de la Xunta destacó el potencial de las fiestas gastronómicas para impulsar el turismo en todos los lugares de Galicia y subrayó “el empuje de esta celebración gastronómica, que no deja de crecer desde su creación en el año 1969 gracias a la participación vecinal y a la implicación de las nuevas generaciones”. El titular del Gobierno gallego destacó que la gastronomía es fundamental en la promoción turística de Galicia “y más en un año Xacobeo tan especial, en el que los turistas disfrutan de todo lo bueno que tiene Galicia, desde el paisaje a su patrimonio, pasando por una oferta culinaria de calidad que la ciudadanía gallega promociona a través de eventos como el de Moraña, que con los años crecen en intensidad y en calidad”. En la carballeira de Santa Lucía se sentaron a la mesa las 2.500 personas que completan las reservas ofertadas por la organización, pero en los locales de hostelería y comidas particulares organizadas en torno al recinto oficial se reunieron fácilmente otras tantas. “Se vio alegría en los lotes y en la gente” La Festa do Carneiro ó Espeto de Moraña sirve para chequear el estado de las crisis económicas. Lo hizo tras la del 2008, con una vuelta a la “normalidad” espectacular en cuanto a público, y lo hizo ayer tras la pandemia del COVID. Y es que cada año las reservas caen o se completan según sea el estado de ánimo general. En esta 53 edición se comprobó que pese la nueva e incipiente crisis hay ganas de juntarse y celebrar la vida. Ayer nuevamente “se vio alegría en los lotes y en la gente”, decía un cocinero. En este 2022, una vez más, desde las seis de la mañana empezó a haber actividad en la carballeira de Santa Lucía para preparar las brasas con las que los asados recuperaron los números previos a la pandemia. Una decena de cocineros, bajo las instrucciones de Suso García, emplearon unas siete horas para preparar los carneros, que comenzaron a servirse a eso de las tres de la tarde a las 140 mesas dispuestas en el recinto del banquete oficial de la fiesta.