Cinco meses cruciales para mejorar el ferrocarril

Pontevedra y el resto de ciudades Atlánticas de la provincia conectadas por tren se van a jugar buena parte de su futuro en materia ferroviaria en un maratón de cinco meses hasta el final de 2022 en el que se espera desbloquear o poner en marcha los próximos hitos que mejorarán de forma significativa sus comunicaciones e infraestructuras. Muchos de ellos lo hacen después de tentativas fallidas, cambios de gobiernos, crisis y limitaciones técnicas que han provocado que ahora deban definirse casi a la vez.

Los dos más esperados son aquellos que, además, no entrarían en funcionamiento hasta dentro de una década. La variante de Cerdedo que uniría mediante una nueva línea de Alta Velocidad Pontevedra a la provincia de Ourense ha finalizado el estudio hidrogeológico encargado hace tres años por el Ministerio de Transportes para definir su idoneidad. En junio del pasado año, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, confirmaba la viabilidad del recorrido a pesar de atravesar 504 puntos de agua en sus 54 kilómetros, hasta desembocar en el Eje Atlántico entre Pontevedra y Barro.

Ahora se abre un plazo en el que su Secretaría de Estado deberá recibir y analizar toda la información antes de pronunciarse, algo que previsiblemente no ocurrirá hasta el otoño.

Otra de las actuaciones ha saltado al debate político en el último mes. Los retrasos en la llegada delos nuevos trenes Avril que permitirán reducir en 20 minutos los tiempos de viaje entre las ciudades atlánticas y Madrid han generado importantes fricciones entre la Xunta y el Ministerio de Transportes, quien los había comprometido para este verano.

El Consejo de Administración de la operadora pública informa a Talgo la semana pasada de que le reclamará 116 millones de euros por los perjuicios generados por estos retrasos. Las primeras entregas estaban programadas para comienzos de 2021, por lo que no se ha podido recperar la demanda previa a la pandemia ni atenderla en las nuevas líneas.Estos trenes de la serie 106 no estarán disponibles, al menos, hasta el primer trimestre de 2023 y a pesar de ofrecer mejores tiempos y más plazas no está previsto que aumenten las frecuencias.

Dentro de la red de ámbito autonómico, la Declaración de la Red de Adif para este 2022 contemplaba para el último trimestre la puesta en funcionamiento definitiva del sistema ERTMS en el Eje Atlántico, que estaba previsto para hace cuatro años.

Sistema ERTMS

Este sistema, previsto para 2018, permitiría reducir los tiempos de velocidad de los trenes con parada en Pontevedra con el resto de destinos del Eje Atlántico, pero la formación recibida por los maquinistas o ya ha caducado o incluso que otros directamente ya se han jubilado.

La salida sur desde Vigo hacia Portugal es otra de las actuaciones que tiene en noviembre su horizonte de finalización para la redacción de su estudio de alternativas.

Por último, se esperaba que con la inauguración del nuevo túnel entre las estaciones de Chamartín y Puerta de Atocha se pudieran estrenar los nuevos trenes transversales que no tienen ni origen ni destino en Madrid.

Sin embargo, las presiones de los políticos alicantinos ha retrasado el nuevo AVE directo entre Ourense y Levante hasta septiembre, mientras que las frecuencias anunciadas por la francesa Ouigo desde la estación que, hasta el momento, sirve de entrada a los gallegos en la capital no permiten un enlace rápido en tiempo.