O proxecto Contorna Cidadá, impulsado pola Concellaría de Participación Veciñal, Transparencia e Espazos Cidadáns que dirixe Silvia Díaz púxose en marcha hai un ano para canalizar a participación no municipio de Poio. Onte presentouse a nova web participaenpoio.gal, o espazo dixital onde se recollen todos os ámbitos de actuación do proxecto municipal.

Silvia Díaz apuntou na presentación que é “unha plataforma que unifica nun só lugar as canles de participación, e que ademais inclúe un aspecto relevante: é o escaparate do tecido asociativo do noso concello”. Engade que “por primeira vez, Poio conta cun espazo municipal onde promocionar e dar a coñecer a labor e a programación de actividades que fan as asociacións do municipio, e ademais poñemos á disposición dos propios colectivos e tamén da veciñanza unha ferramenta para interactuar entre eles e coa administración, que facilita e dinamiza a participación”.

A web participaenpoio.gal é resultado do traballo colectivo que se iniciou hai un ano, “e foi posible grazas ás asociacións de Poio, ás que queremos agradecerlle o esforzo e o tempo dedicado, sumándose a este proxecto coa vontade de actualizar e de darlle un novo impulso ao tecido asociativo municipal”, remata a concelleira.