Los casos activos de covid-19 contabilizados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) retoman la tendencia a la baja registrada en las últimas jornadas, tras marcar un pequeño repunte este viernes. Así, son 4.478 infecciones activas (407 menos que hace 24 horas).

En cuanto al resto de indicadores de la pandemia, los hospitalizados con coronavirus siguen a la baja y se sitúan en los 425, que son ocho menos que hace un día. Todo ello en una jornada en la que la Consellería de Sanidade notifica la muerte de otras cinco personas diagnosticadas de coronavirus, 239 nuevos positivos y 872 curados.

Los fallecidos, todos con patologías previas, elevan el cómputo a 3.820 desde el inicio de la pandemia en Galicia. Según indica el Sergas, los óbitos se registraron el 28 de julio y dos de ellos corresponden a un hombre de 76 años del área de A Coruña y a otro de 87 años de la de Santiago.

Las tres muertes restantes se notificaron en el área sanitaria de Pontevedra y corresponden a dos hombres de 78 y 89 años, y a una mujer de 96 años.

En lo que respecta a los casos activos, de acuerdo con los datos del Sergas de la mañana de este sábado, actualizados a las 18,00 del viernes, el descenso se produce en todas las áreas sanitarias. La de A Coruña-Cee consigue bajar del millar, con 942 casos activos, 64 menos que hace 24 horas; la de Santiago reduce los casos hasta los 734 (-59) y la de Lugo hasta los 515 (-75).

Descienden también en el área de Vigo, hasta los 717 (-52); en la de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, a 699 (-71); en la de Ferrol, a 443 (-39); y en la de Pontevedra-O Salnés, a 406 (-42).

CONTAGIOS EN 24 HORAS

En cuanto a los contagios, el cómputo oficial del Sergas es de 669.941 casos desde el inicio de la pandemia, por lo que en las últimas 24 horas se han detectado 239 positivos nuevos, 111 menos que hace 24 horas.

De todos ellos, el área de A Coruña suma 53 casos contabilizados y le siguen Lugo (+36), Vigo (+35), Santiago y Ourense (+32), Ferrol (+27) y Pontevedra (+23).

No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, en toda Galicia se tiene constancia de 669.941 positivos, de ellos 148.648 en el área de Vigo, 138.542 en A Coruña, 107.096 en Santiago, 82.382 en Ourense, 76.022 en Pontevedra, 74.708 en Lugo y 41.567 en Ferrol.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS

Por su parte, los hospitalizados con covid en Galicia han bajado en las últimas horas a 425, que son ocho menos que una jornada atrás. De todos ellos, 403 son ingresados en planta (-6) y 22 (-2) están en unidades de cuidados intensivos.

El descenso se registra en cuatro de las siete. Es el caso de la de Lugo, con 43 hospitalizados (-1), dos de ellos en UCI (-1); de la de Ferrol, con 27 (-7), sin pacientes críticos; de la de Pontevedra, con 71 (-8), dos de ellos en cuidados intensivos (sin cambios); y de la de Ourense, con 67 (-8), uno de ellos en la UCI (-1).

Por contra, los ingresados suben en el área de A Coruña, con 92 hospitalizados en total (+5), de los que cuatro están en cuidados intensivos (-1); mientras que la de Vigo registra 61 ingresados (+4), seis de ellos en la UCI (sin cambios); y la de Santiago, 64 (+6), de los que siete permanecen en críticos (+1).

Finalmente, desde el inicio de la crisis sanitaria se han curado del coronavirus 661.749 personas, 872 en las últimas 24 horas.