La Diputación reclama la transferencia a Galicia de la gestión del litoral tras el no de Sánchez a Rueda

La Diputación de Pontevedra aprobó, por unanimidad de los grupos, solicitar la transferencia a Galicia de la competencia en la gestión del dominio público marítimo terrestre, en apoyo al sector Mar-Industria. Esta petición, promovida por el grupo del PP, llega un día después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, rechazase esta opción ante el titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

A la sesión plenaria de ayer acudió un grupo de representantes del sector Mar-Industria, con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, a la cabeza. Los representantes empresariales se fotografiaron con los diputados provinciales del PP en la puerta del Pazo Provincial.

En el inicio del debate, el diputado popular Jorge Cubela solicitó alterar el orden del día del pleno para debatir en primer lugar la moción relativa al litoral, de modo que los empresarios pudieran irse a atender sus asuntos y evitarles el debate de los diez puntos anteriores.

La presidenta provincial, Carmela Silva, rechazó esta sugerencia, argumentando que el resto de asuntos del pleno también serían de interés para estos empresarios, además de anunciar que la moción se aprobaría por unanimidad, como anteriormente también ocurrió en el Parlamento de Galicia.

Silva lamentó el “error, desde el punto de vista del respeto institucional” de que los representantes del sector Mar-Industria se fotografiasen a las puertas de la Diputación exclusivamente con los diputados del grupo popular, dado que la reivindicación era asumida por todos los grupos. “Una fotografía con todos los miembros de la corporación simbolizaría un mayor apoyo social a esta demanda”, recordó la socialista.

Gestión

En el debate del asunto, la diputada del PP Pepa Pardo lamentó que el Gobierno central apruebe la transferencia de esta competencia a Cataluña, Andalucía y Canarias, pero no a Galicia; y recordó que la mejor gestión del dominio público marítimo-terrestre es de quien mejor lo conoce. La popular afirmó que este sector industrial está en riesgo “por culpa de las políticas de Pedro Sánchez”.

El vicepresidente César Mosquera calificó la moción de “oportunista” y recordó que el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo (PP) gobernó trece años Galicia sin solicitar ni una sola transferencia de competencias. El nacionalista criticó este nuevo posicionamiento del Partido Popular que calificó como “una campaña de confrontación”.

"Desde el año 2009 con el gobierno de Alberto Núñez Feijóo no se pidió ni una sola competencia para Galicia”

“Esta manera de comportarse no es seria; desde el año 2009 con el gobierno de Alberto Núñez Feijóo no se pidió ni una sola competencia para Galicia”. Mosquera pidió más “seriedad” con estas cuestiones “que luego condicionan durante muchísimos años”, dijo el nacionalista. “No creo que le hagan un favor al sector con este posicionamiento que no es nada serio; ustedes actúan a salto de mata y esto no resuelve nada”, añadió.

También el portavoz socialista Carlos López Font crítico la “demagogia” del Partido Popular en este asunto y subrayó que el gobierno provincial tiene “la mano tendida” al sector en esta reivindicación que, por otra parte, recordó, “no es una competencia de la administración provincial”. “Los intereses del Partido Popular al presentar esta moción son otros”, afirmó López Font, quien por otra parte apuntó que Canarias modificó su Estatuto de Autonomía en 2018 precisamente para tener competencias en materia de costas. “Esto es un problema meramente jurídico”, subrayó el socialista, quien en su primera intervención recordó la “voluntad política” del Gobierno de lograr esta transferencia para Galicia.

Otros estatutos

La popular Pepa Pardo acusó al grupo socialista de apoyar a Pedro Sánchez por encima de los intereses de Galicia y preguntó al partido socialista de Pontevedra “qué van a hacer ustedes para salvar al sector y al litoral gallego”.

En otra intervención César Mosquera indicó que casi todas las comunidades autónomas han hecho modificaciones en sus estatutos de autonomía, aproximadamente unas 40, y ninguna en Galicia bajo el mandato de Núñez Feijóo. Recordó además que esta demanda de transferencia se planteó ya en 2006 y que el Partido Popular se opuso en el Parlamento de Galicia.

En la defensa final de la moción, la popular Pepa Pardo aseguró que nunca antes como ahora se había producido un ataque a la costa gallega y a Galicia como la actual ley.

Carmela Silva

Antes de cerrarse el debate de la moción, la presidenta provincial, Carmela Silva, intervino para hacer constar que el PP “nada habló” sobre el número de empleos que genera el sector, ni de lo que aporta al PIB gallego. Tampoco se habló de las empresas tradicionalmente situadas en la costa, ni de la situación del sector en general. Carmela Silva reprochó que la intervención del PP fuese un continuo ataque al presidente del Gobierno “como si estuviésemos en el Congreso de los Diputados”. Tampoco habló –recordó la presidenta– de las competencias de esta administración en este asunto y “nada se dijo del apoyo de los tres grupos que forman esta corporación provincial en el Parlamento de Galicia a la misma cuestión. "Aquí se hizo un intento de hacer ruido pero no de ayudar al sector. Pero vamos a defender esta causa justa ante quien haya que defenderla. Tienen ustedes todo nuestro apoyo sin fisuras", dijo la presidenta de la Diputación a los representantes del sector Mar-Industria presentes en la sesión, antes de votar el acuerdo por unanimidad de la corporación provincial.