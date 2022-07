Cerdedo-Cotobade recupera a Rapa das Bestas de Cuspedriños despois da pandemia e será o vindeiro domingo día 7 de agosto. Esta actividade tradicional desenvolverase durante toda a xornada. Así, sobre as 12.00 horas terá lugar a subida das bestas do peche de Viascón ata o Curro de Cuspedriños onde se comezará a facer a separación dos poldros, tarefa na que colaborarán tamén os rapaces que estarán supervisados pola organización do evento.

Sobre as 14.00 horas será a comida campestre a cargo de Pilar Fuchela e sobre as 17.00 horas comezará a Rapa na que pode participar calquera persoa que o desexe tomando unhas mínimas medidas de seguridade e respectando en todo momento aos animais e un comportamento cívico. A organización realizará durante a xornada un sorteo de rifas para axudar a manter esta festa tradicional. Ademais, ten habilitado un teléfono permanente de información, que é o 690 02 77 87, onde se poderá facer calquera consulta.