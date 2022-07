O decano da Facultade de Humanidades da USC, Gonzalo Francisco Fernández Suárez, e a tamén profesora da USC na Facultade de Ciencias da Educación e coordinadora do Grupo de Investigación Atalaia, María Dolores Fernández Tilve, presentaron no Concello de Cerdedo-Cotobade, en Carballedo, o libro “La gestión cultural en la era digital”, un auténtico manual de referencia para calquera profesional adicado ao mundo da xestión cultural tanto no que atinxe a formación como á propia actividade que desenvolven as industrias culturais”, sinalaron.