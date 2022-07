O Concello da Lama dedicará a xornada do próximo luns 1 de agosto, dentro do seu “Verán Cultural”, a fomentar a práctica do piragüismo, coa posta en marcha dunha nova edición dos paseos en autovaciables desde a contorna da praia fluvial da Lama e a ponte vella do río Verdugo, para público de todas as idades. Esta actividade gratuíta, promovida polo Concello da Lama, precisa dunha inscrición previa nas oficinas municipais (teléfono 986 76 82 38) cuxo prazo remata hoxe venres ás 14.00 horas.