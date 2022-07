Mayores pero no desconectados

Igual que le espetaron a los bancos y a la administración pública “soy mayor, no idiota”, los abuelos nos recuerdan también que no por tener más años están desconectados de la sociedad actual. No les interesa el mundo de las redes sociales tanto como a un adolescente, seguramente porque ya no tienen que aparentar nada, pero la mayor parte de ellos lleva un teléfono inteligente en el bolsillo y sabe cómo utilizarlo.

Pero como a cualquier edad se está a tiempo de aprender algo nuevo, un grupo de abuelas y abuelos se pasaron ayer por el aula móvil de “Enredando tour R” , una iniciativa del operador de telecomunicaciones R y Cruz Roja, con el respaldo de la Consellería de Política Social, con el objetivo de facilitar la integración de las personas mayores en el mundo digital. En todos los casos querían aprender algo más sobre las posibilidades de su teléfono móvil o su tablet. Los monitores de Cruz Roja y R aclararon todas las dudas que estos usuarios senior tenían sobre el manejo de sus dispositivos. La campaña “Enredando tour R” tiene como misión aminorar la brecha digital, mejorar la calidad de vida y avanzar en la alfabetización y la autonomía digital de las personas mayores. Muchas de ellas se dieron cuenta durante el confinamiento y los momentos más duros de la pandemia de que tenían dificultades para ponerse en contacto con sus seres queridos de forma telemática, por lo que en estos años comenzaron a interesarse por el manejo de los dispositivos y la conexión a todas las posibilidades que ofrece la telaraña mundial. Pedir una cita médica, hacer la compra, o realizar una operación bancaria sin salir de la casa son otros asuntos que despiertan el interés de estos usuarios. Con el aula de “Enredando tour R”, además del apoyo digital in situ, los alumnos pueden recibir asesoramiento a través de la página enredando.gal. “Lo principal ya lo domino pero quiero aprender a hacer fotos” “Hay muchas cosas que me faltan por descubrir, pero las principales ya las domino”, dice María Dolores, que desde el año 2017 tiene teléfono inteligente. “Estoy siempre dale que te pego con el móvil y al final aprendo”, explica. A sus 77 años, esta oriunda de Cuntis decidió asistir al curso porque “siempre hay cosas que aprender”. Su hija le enseñó las cuestiones básicas del manejo del móvil, pero ahora “quiero saber más sobre hacer fotografías”. En el cursillo de Cruz Roja toma muchas notas porque “me gusta aprender, pero tengo que anotarlo todo porque sino me olvido”. También ha comenzado a entrar en Google para buscar datos que le interesan. “Me llevo bien con la tecnología pero siempre se aprende algo” A sus 86 años, José Redondo afirma que se lleva “bastante bien” con las nuevas tecnologías, pero asiste a este cursillo porque suele acudir a todas las iniciativas que organiza Cruz Roja de Pontevedra, donde siempre encuentra actividades de ocio y de entretenimiento. Como hombre con inquietudes culturales, este vecino de Monte Porreiro asegura que siempre se ha interesado por las novedades que ofrece el mundo tecnológico, por lo que desde hace muchos años está en contacto con los teléfonos inteligentes y con los ordenadores, pero “siempre se puede descubrir algo nuevo y los monitores de Cruz Roja explican todo muy bien”.