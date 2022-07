Poesía para pasear o mundo foi un Proxecto Interdisciplinar do IES Aquis Celenis durante o curso 2021-2022 no que participou alumnado dende Primeiro de ESO ata Segundo de Bacharelato e profesorado que impartiu as materias de Lingua galega, inglesa, latina, grega, francesa, portuguesa, castelá, ademais de xeografía e historia, música, teatro e TIC.

O obxectivo era crear unha páxina web cun banco de poemas nas diferentes linguas con audios do recitado do alumnado (algúns musicados) e información sobre os poemas e autores. Poderíase así gozar da escoita de poesía variada e, en diferentes linguas e co galego como guía, viaxar polo mundo a través de todos os continentes. A colaboración entre o Concello de Caldas de Reis e o IES Aquis Celenis permite que dende onte un banco físico decorado tamén polo alumnado con referencias ao proxecto, estea situado na vila, á beira do Umia, no lugar da Tafona. A través dunha placa cun código QR poderase acceder a toda a información e aos audios. Durante o curso, outros produtos deste proxecto consistiron na elaboración de fanzines poéticos por parte dos rapaces e unha actuación performativa na rúa, do alumnado de teatro, sobre algún dos poemas musicados.