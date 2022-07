La amenaza de la sequía dispara la demanda en la comarca para excavar pozos y el uso de las fuentes

“La gente solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena”, dice el refrán. Un dicho que repetía ayer quien durante años fue el responsable de una de las empresas más conocidas y respetadas en el sector de los sondeos y construcción de pozos, “Rovial”, en Mourente, quien confirmaba que la amenaza de la sequía está disparando el interés de los ciudadanos por la apertura de pozos en sus fincas o casas como un recurso complementario si falla el abastecimiento.

Aunque recientemente se retiró del negocio, desde “Rovial” siguen atendiendo a numerosas llamadas que desvía a otros compañeros y empresas del sector por lo que se conoce de primera mano la situación del mercado. “Solo en la jornada de ayer (por el miércoles) recibí entre seis y siete llamadas de personas interesadas en hacer pozos en sus casas o en sus fincas”, explicaba. “Cuando el agua escasea comienzan las llamadas, pero la gente tiene que saber que un pozo no se puede hacer de un día para otro”, añade. Son necesarios permisos y otras actuaciones previas que “pueden tardar entre cuatro o cinco meses si hay suerte y la práctica totalidad de los que llaman no lo tienen”.

También desde Sondeos de O Salnés confirman que la amenaza de la sequía incrementó el interés de la gente en disponer de un pozo propio. Incide también en la necesidad de una tramitación previa para poder empezar a perforar, unos permisos que pueden tardar “entre tres o cuatro meses”.

Y es que los pozos particulares pueden ser un alivio en las viviendas con finca en este momento de escasez. En las parroquias complementan el aporte de las traídas comunales que, aunque todavía tienen agua, comienzan a resentirse.

En Cerponzóns, por ejemplo, Ruy Fontán, señala que la comunidad de aguas en breve sacará una comunicación instando a los usuarios de la misma a que reserven la traída vecinal para usos domésticos, y que si se ven obligados emplear agua para riegos (que ya están restringidos en muchas de las comunidades de aguas) y otros usos no domésticos, lo hagan en la medida de lo posibleutilizando recursos propios como pueden ser los pozos. “Se trata de ser solidario”, explica Fontán, “dado que hay gente que no tiene pozo y en la que el agua de la traída comunal es la única fórmula de abastecimiento que tiene”. “Es cierto que por el momento nosotros tenemos agua en los depósitos, pero los manantiales están a la mitad de lo que es habitual para esta época del año y si no hacemos un uso responsable es muy probable que en septiembre acabemos pasándolo mal”, explicaba este vecino de Cerponzóns. Ayer, con un recorrido por las parroquias del rural bastaba para comprobar que la mayoría de vecinos están tirando de sus pozos para el riego de sus cultivos o plantas.

También en otras zonas como Campañó llaman al consumo responsable del agua de la traída. Allí, los manantiales del Castrove mermaron, pero siguen abasteciendo sin problemas a la población. Más escasez presentan aquellos núcleos que se surten de las minas en la zona del monte de A Tomba y eso que la creación del parque forestal en este enclave permitió la recuperación de los manantiales con la eliminación de especies invasoras como la acacia y el eucalipto, que consumen mucha agua. En el Concello de Pontevedra no tienen por ahora constancia de que ninguna parroquia haya solicitado ayuda para completar el abastecimiento con cisternas o aljibes.

Otro medidor de la situación de los manantiales son las fuentes públicas que abundan por las parroquias. Las más importantes y conocidas siguen proporcionando agua a la población como es el caso de Fontoira en Sanxenxo o Mogor en Marín, aunque con un caudal muy por debajo de lo habitual. Lo mismo sucede con la de Lusquiños en Tomeza, o la de Cerponzóns. La población sigue aprovechando estas fuentes para coger agua aunque su caudal sea menor al habitual. También en la de Viñas, en Poio, en donde los vecinos aseguran que nunca vieron que la fuente echase tan poca agua, pero que sigue siendo utilizada por quien quiera saciar su sed.

Paisajes inéditos por la sequía La sequía también está dejando imágenes inusuales, como es el caso de las marismas de Alba, en la zona más interior y alimentadas por el caudal del río Rons, que están prácticamente secas. También espectáculos otoñales como las cascadas de Barosa o Segade no lucen en esta época casi desaparecidas por la falta de agua. En donde sí parece que funciona el sellado acometido por el Concello de Marín es en el lago Castiñeiras, que presenta un buen volumen de ocupación.

“Hay que prepararse porque la situación puede empeorar”

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Váquez, lanzó ayer el claro mensaje de que el sistema de abastecimiento de agua desde el Lérez “puede empeorar, por lo que tenemos que estar preparados”. En declaraciones a la Radio Galega, recordó que se cumple más de un mes sin lluvia alguna y “las predicciones meteorológicas no acompañan”. Además, al afrontar esta crisis en pleno julio, con agosto y septiembre por delante, la reducción drástica del consumo es básica para garantizar el suministro. La próxima semana volverá a reunirse la Oficina da Seca para analizar la evolución del Lérez y determinar si se mantiene la prealerta actual o se eleva el nivel de emergencia. De llegarse a este extremo, una de las primeras medidas sería reducir el límite para mantener el caudal ecológico del Lérez, que quedaría en un metro cúbico por segundo, “lo que nos daría un margen para garantizar el abastecimiento”. Otras posibles medidas serían reducir la presión de la red o incluso cortar el suministro a determinadas horas, preferentemente de noche, si bien la conselleira recordó que las decisiones al respecto corresponden a los concellos. Apuntó que la presa del Pontillón “no es suficiente” como garantía para un abastecimiento prolongado, por lo que Pontevedra carece de un embalse de reserva, si bien no está prevista la ejecución de ninguno en la cuenca del Lérez.