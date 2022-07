O Concello de Ponte Caldelas incrementa na nómina do mes de xullo un 6,5% o salario das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. O Concello asume o 3,4% da suba, mentres a empresa que xestiona o servizo asume o 3,1% restante. Ademais, acordouse que a medida teña carácter retroactivo e se aplique ás nóminas dende o 1 de xaneiro de 2022. O SAF de Ponte Caldelas ten 18 traballadoras.