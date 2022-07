O programa de formación para adultos para a obtención do graduado escolar en Educación Secundaria é toda unha referencia na comarca. Posto en marcha no ano 2003 cunha soa mestra, conta actualmente con dúas mestras con 25 horas semanais nas que imparten clases para unha media de 25 alumnos matriculados nos catro cursos da ESO e unha decena consegue cada ano o título académico. Este programa, dirixido a persoas maiores de 18 anos ou menores que conten cun contrato laboral en prácticas que non terminaron con éxito a súa formación educativa, depende do financiamento do Concello. Para este 2022 o horario será de luns a xoves de 19.00 a 22.00 horas no Centro de Formación Ocupacional de A Ran que empezara o próximo luns.