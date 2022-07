O Colectivo Egeria amosa na biblioteca a exposición “O Fin do Camiño”. O obxectivo principal é o de falar e promover a reflexión e o diálogo precisamente sobre “o fin” do Camiño de Santiago. Cada panel conta con glosas do Camiño de Urbano Lugrís, Dante ou Frei Luis de León; Filgueira ou Pensado; Tirso, Machado, Fraguas, Pondal, Cunqueiro, Torrente, Cervantes, Celso Emilio ou Manuel Rodríguez López.