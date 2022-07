Ence, un ERTE de hasta cuatro meses de duración si la lluvia no lo impide

Tanto la empresa como los propios trabajadores confían en que no se llegue al extremo de agotar los cuatro meses de expediente de regulación temporal, pero, como coinciden todos en señalar, en este caso la duración del tiempo de paro de la actividad está en manos de algo totalmente fuera de su control como es la climatología: Solo la recuperación del caudal del Lérez, y por lo tanto la lluvia, tienen en su mano que la fábrica de Lourizán pueda volver a arrancar motores cuanto antes.

En el documento que maneja la dirección, en otro de los apartados que los trabajadores también ven con buenos ojos, la empresa se compromete a “dejar dentro del ERTE al menor número de gente que sea posible en el momento en el que vaya habiendo una recuperación de la actividad, si esta reactivación se produce de forma paulatina”, indicaba ayer Rubén Fernández, secretario del Comité de Empresa de Fábrica y miembro de CC OO, que recientemente recuperó la mayoría en las elecciones sindicales en Ence.

Las condiciones de este ERTE que aplicará Ence a su fábrica de Lourizán todavía están siendo negociadas entre la empresa y el comité de fábrica, dado que inicialmente el expediente no afecta a los trabajadores de oficinas. Son un total de 300 empleados de la factoría los que entrarían en este expediente de regulación.

La primera jornada de negociación se produjo el martes y fue verdaderamente intensa aunque con un resultado no del todo pesimista para los representantes de la plantilla. Rubén Fernández explicó que el comité expuso a la dirección de la fábrica su malestar por las “formas” en las que se comunicó la decisión por parte de la compañía. También trasladaron a la empresa que son “conscientes de que el paro de la actividad es una decisión que debe tomar la empresa dentro de su política de respeto hacia el medioambiente al descender de forma tan drástica el caudal del Lérez, priorizando el abastecimiento a la población”, por lo que entienden la posición de la empresa.

No obstante, trasladaron a la dirección una serie de alternativas que podrían “amortiguar” el golpe que va a suponer el ERTE para los trabajadores de la pastera. Por ejemplo, la elaboración de un plan de mantemiento y reparación de la fábrica con una serie de actividades y actuaciones que solo se pueden realizar cuando la planta está detenida y que podrían llevarse a cabo ahora, generando así cierta actividad que ayude a limitar el ERE. “La empresa recogió el guante y parece que tomó de buen grado algunas de estas medidas”, indicó Fernández.

Asamblea

Hoy mismo retomarán las negociaciones y esperan obtener la respuesta de la empresa a estas peticiones. Además, seguirán negociando las condiciones del ERTE en la parte social, en donde hay más distancia entre las partes. En cualquier caso, el viernes hay una asamblea para informar sobre la negociación y que sería el filtro por el que tendría que pasar cualquier acuerdo con la empresa.

Una situación que puede extenderse a auxiliares y sectores con una gran dependencia de la pastera

Desde el Comité de Empresa de Fábrica de Ence, su secretario, Rubén Fernández, advierte que si se prolonga esta situación en el tiempo el paro de la producción en Ence no solo afectará a los 300 trabajadores directos para los que ahora se propone este ERTE, sino que hay que tener en cuenta que “cada día entran en el recinto numerosos operarios de empresas auxiliares que trabajan en exclusiva para la biofábrica”. Todo ello sin contar también toda la cadena logística y la materia prima.

Desde productores a cortadores del sector forestal, transportistas o el propio Puerto de Marín. Por ello, conscientes de que el paro es necesario para preservar la salud del río, esperan que la climatología pronto pueda aumentar el caudal del Lérez para recuperar la actividad fabril y la normalidad también en todos los ámbitos: “Es una situación que nos debería hacer reflexionar a todos”, explicaba ayer Fernández. “A pesar de que hasta ahora podíamos pensar que el agua era un recurso inagotable en un lugar como Galicia ya vemos que no, es por eso que tanto la población, como las propias empresas y las administraciones públicas tenemos que tomar conciencia en torno a un uso racional del agua”, así como tomar medidas para evitar estos episodios de sequía. En 2017 Ence tuvo que recortar la producción por la falta de agua, pero fue en septiembre y no por completo. Un paro total de la actividad por la sequía no se recuerda.