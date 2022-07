El 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, marcado en este 2022 por el llamamiento de la Organización Mundial de la Salud a simplificar la prestación de servicios contra las hepatitis víricas, acercando la atención a las comunidades. El Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra suscribe este mensaje y, en la línea de la OMS, aprovecha esta efeméride para trasladar a la sociedad sus avances en la eliminación de las hepatitis virales en general, y, en particular, de los virus B y C, causantes de hepatitis agudas y crónicas.

El departamento de Digestivo del CHOP es un servicio de referencia en el abordaje de las hepatitis virales y, en concreto, de la hepatitis C, tanto a nivel nacional como internacional, siendo reconocido durante dos años consecutivos (2020 y 2021) con el galardón Best in Class. “En el área venimos implantando en los últimos años iniciativas novedosas con inteligencia artificial y big data para identificar pacientes diagnosticados con hepatitis C pero que por alguna razón aun no habían recibido un tratamiento”, explica el doctor Juan Turnes, jefe de Servicio de Digestivo del CHUP. El proyecto de utilización de estas tecnologías contó con financiación del Instituto de Salud Carlos III y, a pesar de haber sufrido un parón a causa de la pandemia, permitió detectar, en solo 6 meses, casi un centenar de nuevos pacientes en toda el área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

La exitosa experiencia de este área sanitaria en el proceso de eliminación de este tipo de hepatitis será replicar este modelo a partir de este mes de septiembre en el resto de Galicia. Según Turnes, “el Sergas seguirá los pasos de Pontevedra, de hecho, este mes de julio, la Consellería de Sanidade firmó la extensión para refinar todavía más el empleo de la inteligencia artificial en atención primaria y en el ámbito hospitalario”.

Pontevedra busca ser una ciudad libre de hepatitis C en 2024

Además del uso de tecnología puntera para identificar a personas infectadas, el Servicio de Digestivo del Montecelo destaca por la aplicación desde hace varios años del Décálogo de Eliminación de la Hepatitis C en Hospitales, alineado con los objetivos de la OMS. Este documento, elaborado por un grupo de expertos vinculados la asociaciones científicas clave como la Asociación Española para él Estudio del Hígado (AEEH), de la que el doctor Turnes es responsable de Comunicación, acaba de ser publicado en la prestigiosa revista Nature y apuesta por estrategias como el cribado universal en grupos de riesgo o la entrega del tratamiento en una única visita. “Una de nuestras líneas de investigación prioritarias desde hace 10 años es la búsqueda de tratamientos para la hepatitis C y de nuevas estrategias para lograr su eliminación, en línea con lo expuesto por la OMS”, explica el jefe de Servicio de Digestivo del CHUP.

El pasado 18 de junio, la ciudad de Pontevedra se adhirió formalmente a la iniciativa #hepCityFree, liderada por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que tiene como objetivo aprovechar el potencial de las ciudades españolas para alcanzar la eliminación de la hepatitis C en 2024.

El Servicio de Digestivo del Montecelo es una de las pocas en toda España que participa en ensayos clínicos con tratamientos que ofrecen posibilidades de curación funcional para personas con hepatitis B

El jefe de Servicio de Digestivo del CHUP fue el encargado de leer una declaración institucional firmada por todos los grupos políticos con representación en la que se formalizaba el compromiso de la

ciudad a poner en marcha planes específicos y tender lazos con instituciones decisivas para llegar a colectivos en riesgo. A pesar de que esta iniciativa es crucial para el abordaje de esta enfermedad, gracias al esfuerzo llevado a cabo por el servicio de Digestivo del Montecelo en los últimos años, se estima que quedan unas 300 o 400 personas con hepatitis C sin diagnosticar, una cifra relevante pero que puede ser considerada residual.

El CHUP, pionero en la busca de una curación funcional para la hepatitis B

Aunque para el centro pontevedrés sea una prioridad a eliminación de la hepatitis C, dolencia que, con tratamiento, remite en la práctica totalidad de los casos, su foco de investigación también está centrado en otro tipo de hepatitis virales, especialmente en aquellas para las que no se conoce cura. En la actualidad, la Oficina de Proyectos de Investigación del Servicio de Digestivo del Montecelo es una de las pocas en toda España que participa en ensayos clínicos con tratamientos que ofrecen posibilidades de curación funcional para personas con hepatitis B. Con cuatro ensayos clínicos en curso centrados en la hepatitis B y seis en la hepatitis C, el centro muestra una clara apuesta por la investigación clínica como herramienta para la eliminación de estas dolencias.