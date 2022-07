El Supremo fija una fecha para resolver el futuro de Ence en Pontevedra: el 4 de octubre

El 4 de octubre. Esta será una fecha clave para el futuro de Ence en su actual ubicación de la ría de Pontevedra. Según ha informado la compañía en su informe trimestral a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Tribunal Supremo ha fijado para esta fecha la decisión sobre el primero de los tres recursos de casación presentados contra las sentencias de la Audiencia Nacional que declaraban la nulidad de la prórroga de la concesión de Pontevedra.

Ence recuerda que el Tribunal Supremo admitió a trámite sendos recursos de casación presentados por la empresa y otras entidades (principalmente los comités de empresas, auxiliares y el Puerto) en contra de las sentencias de la Audiencia Nacional, por las que se declaraba la nulidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre sobre la que se asienta la fábrica de Pontevedra, en el procedimiento iniciado por Greenpeace el Ayuntamiento de Pontevedra respectivamente.

El 30 de marzo, el Supremo decidió suspender la decisión sobre la admisión a trámite del tercer recurso de casación interpuesto por Ence y el resto de entidades contra la sentencia de la Audiencia Nacional en el procedimiento iniciado por la APDR, hasta haber dictado sentencia en los dos primeros recursos, muy similares, en un trámite de economía procesal.

Por último, la compañía desveló ayer en este informe que el pasado 12 de julio el Tribunal Supremo notificó a las partes que la fecha prevista para la votación y fallo sobre el primer recurso es el próximo 4 de octubre. “Se prevé que la sentencia se haga pública durante el último trimestre del ejercicio”, indican desde la sociedad, en lo que sería el primer fallo firme sobre la validez o nulidad de la prórroga de Ence en Lourizán. Una resolución judicial que, en el caso de ser negativa para los intereses de la pastera, abriría las puertas a una posible ejecución de la misma y al desmantelamiento de la factoría.

La pastera suma 45 millones de beneficio en lo que va de año

Ence incluyó esta información sobre la fecha de resolución del recurso por el Supremo en su balance trimestral en el que se señala que la compañía registró un beneficio neto atribuible de 32 millones de euros en el segundo trimestre, aumentando así hasta los 45 millones de euros el beneficio acumulado en la primera mitad del año.

Un balance muy positivo que se sigue sustentando, principalmente en los buenos precios de la celulosa, que continúan al alza. Esto permitirá a la pastera distribuir un segundo dividendo a cuenta por importe de 32 millones de euros y que corresponde a 0,13 euros brutos por acción, que se abonará el 12 de agosto y que se suma a los 13 millones distribuidos en mayo.

Como no podía ser de otra forma, Ence también se refirió en este informe a la paralización de la actividad en Pontevedra a causa de la sequía por un tiempo que no le es posible determinar, insistiendo en que “la situación tendría que prolongarse durante más de un mes para que pudiera llegar a tener impacto material en los resultados del ejercicio”. No obstante, en el informe remitido a la CNMV sí que reconoce posibles escenarios con pérdidas significativas para la empresa si se sobrepasa este plazo.

“A la vista de los datos del caudal ecológico del río Lérez, del que se abastece la biofábrica de Pontevedra, el pasado miércoles 20 de julio, la Sociedad decidió iniciar la suspensión temporal de la actividad de la biofábrica”, explica la empresa.

La situación tendría que prolongarse al menos un mes para que tuviera efecto en sus cuentas, pero a partir de ahí sí que señalan posibles pérdidas

“Con la información de la que se dispone en estos momentos, no es posible determinar la duración de esta situación y el efecto que tendrá sobre la producción de la biofábrica”, añaden, “no obstante, cabe señalar que la Sociedad estima que la situación tendría que prolongarse durante más de un mes para que pudiera llegar a tener un impacto material en los resultados del ejercicio”. Llegados a este punto, “una suspensión total de la actividad de la biofábrica de Pontevedra durante 30 días tendría un impacto estimado en el EBITDA de 2022 de 10 millones de euros”, aseguran€. “Cada mes adicional que se prolongase dicha suspensión, tendría un impacto de 12 millones€ en el ejercicio”, aseguran a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. “Estos importes se verían parcialmente mitigados durante 2023 por un menor consumo de madera de importación”, informan.

Proyecto de As Pontes

El comunicado de Ence también recoge los nuevos planes en colaboración con la Xunta de Galicia para poner en marcha en la localidad coruñesa de As Pontes de una bioplanta para la producción de fibra reciclada y de biomateriales a partir de papel y cartón recuperados y de celulosa virgen producida por Ence. La idea es que este 20% de pasta virgen que se necesita tenga su origen en la planta de Lourizán.