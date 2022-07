El arte de la Boa Vila, protagonista en Arousa

La pintura con sello pontevedrés es protagonista este verano por partida doble en la comarca de Arousa, donde dos autores de la Boa Vila, Amelia Palacios y Manolo Dimas, presentan sus últimos trabajos.

El profesor de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra Manolo Dimas cuelga sus obras en el Museo Torrado de Cambados, donde inauguró “El discreto encanto del presente y el pasado”. “Estas obras se han hecho fundamentalmente durante el periodo de pandemia”, explica el artista a propósito del título, “y me pareció interesante reflexionar sobrecómo nuestra vida ha cambiado: nos creíamos tan felices, vivíamos en un escenario en el que no iba a pasar nada, y de repente nos han vuelto locos. No podíamos salir de casa, la mayoría ni sabemos el día en el que vivimos, tenemos ahí dos años que no sabemos si son dos o tres; y en esta exposición las obras son un poco eso: cuadros antiguos, más cuadros nuevos, que suman el presente, más el pasado”.

Presenta para ello una veintena de collatges de pinturas. “No son los habituales collatges de papel, sino que son cuadros pintados y convertidos en collatge finalmente”, señala en este punto el autor, trabajos que proponen viajes entre dos tiempos y con los que este pintor nacido en Caracas y afincado en la Boa Vila continúa su extensa carrera artística, en la que ha mostrado su obra en el Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de la Villa de Madrid, el Instituto de Cooperación Iberoamericana o la Fundación Rudolf Steinet. Asimismo, sus piezas están presentes en coleccione privadas de Europa, Japón y Estados Unidos.

Por su parte, Amelia Palacios presenta “Cielo y mar” en la Galería Besada de O Grove, donde cuelga 46 obras, todas inspiradas directamente en el mar. “Hacía tiempo que me apetecía hacer una exposición que girase completamente en torno al mar, con él como único protagonista”, explica a FARO la artista, que continúa su intensa carrera expositiva tras “Na beira do río” en el Pazo da Cultura de Pontevedra y “Una suave brisa” en la Galería Parrote de A Coruña.

En esta ocasión la pintora ha querido rendir homenaje al mar “y O Grove parecía el lugar perfecto” para ello, indica.

La gran mayoría de los trabajos han sido pintados en los últimos 7 meses. “Casi toda es obra nueva, muy reciente y hecha a propósito para esa exposición”, detalla la artista, que invita en su nueva muestra a disfrutar de la belleza y la paz del mar.