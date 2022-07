La Praza do Reloxo de Marín exhibe en el suelo unas pintadas con la frase “!Qué asco!” con las que el autor quiere mostrar su desacuerdo con la instalación de varios contenedores de basura en este entorno. Los recipientes están al lado de los depósitos subterráneos, que no funcionan desde hace tiempo. Pero esta manera de protestar no mejora la mala imagen que dan los contenedores a la plaza.