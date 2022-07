Sanxenxo alega "falta de confianza" para no asistir a la "cumbre del agua" de Pontevedra

Sanxenxo no asistirá este martes a la “cumbre del agua” convocada por Pontevedra con los ayuntamientos que se abastecen del río Lérez. No lo hará “por falta de confianza”, según expuso el gobierno local que preside Telmo Martín a través de un comunicado. En él se indica que un día antes de convocar a este municipio, la concejala responsable del agua de Pontevedra, Carme da Silva, acusó a Sanxenxo de no querer pagar el coste del agua. “Ni era el día y, además, tampoco es cierto, porque hasta ahora la justicia nunca les dio la razón”, expone Sanxenxo.

Por otra parte, el gobierno de este municipio señala que se trata de una reunión excepcional, que nunca se convocó antes y “de hecho Pontevedra carece de competencias para hacerlo, aunque esto es lo de menos”. Por otra parte, “se convoca por un escrito, que llega a los medios antes que a los ayuntamientos y sin que previamente hubiera una llamada del alcalde de Pontevedra a sus homólogos”, añade. La convocatoria dice que en la reunión se tratarán “las medidas excepcionales que se proponen por este Ayuntamiento en el correspondiente Plan de medidas elaborado por los servicios técnicos municipales. Unos términos que ya dejan de lado cualquier propuesta que pudiéramos hacer el resto de ayuntamientos”. Una vez más, “el gobierno de Lores elige una posición de superioridad sobre el resto de ayuntamientos que nos abastecemos del Lérez”, denuncia, y añade que Sanxenxo recibe agua, prácticamente en las mismas proporciones, del Lérez y del Umia. “En este último nunca tuvimos el más mínimo problema porque entre los ayuntamientos existe una relación de colaboración y respeto. Con todo, Pontevedra en lugar de buscar soluciones, mediante un diálogo sincero y fructífero con los ayuntamientos, aprovecha la sequía para señalar culpables”. El Concello de Sanxenxo sí asistirá a la reunión que convocará Augas de Galicia para abordar las medidas de ahorro y conocer las previsiones para las próximas semanas. Añade que el miércoles 20, cuando la Xunta declaró la situación de prealerta, el alcalde ya solicitó a Augas de Galicia una reunión con los ayuntamientos para coordinar medidas y conocer la situación con detalle. “El jueves 21 los ayuntamientos tomamos medidas para reducir el consumo de agua, excepto Pontevedra que decidió esperar 6 días”, concluye.