Marín festexa de novo o Día de Galicia

O Día de Santiago Apóstol e da Patria Galega congregou este luns en Marín a decenas de veciños e veciñas, que gozaron na Alameda Rosalía de Castro dunha romaría protagonizada pola Asociación Cultural Trompos ós Pés.

Unha cita que volveu ás rúas marinenses dous anos despois do estado de alarma e da situación sanitaria provocada pola pandemia e o coronavirus.

A actividade, que prolongouse todo o día, contou coa actuación do grupo folclórico e a escola da agrupación, co tradicional repertorio de bailes propios do país no que a cativada e os maiores fixeron da rúa un espectáculo.

O turno de bailes e troula tomou a Alameda despois do inicio da axenda do Concello, que incluíu unha serie de postos a pé de rúa con produtos de artesanía, coiro e outros materiais.

A continuación, María Ramallo, alcaldesa de Marín, acompañada pola Corporación municipal, achegouse ao Palco da Música para animar á xente a visitar os postos de artesanía e agradecer á Asociación Trompos ós Pés o éxito da actuación, ademais de sinalar os anos de bo traballo realizado no eido do folclore e a súa divulgación en Marín e na contorna.

Despois de dirixirse ao público presente na Alameda, a rexidora e os concelleiros que participaron no acto fixeron entrega de 500 mochilas conmemorativas da data.

Finalmente, o grupo de gaiteiros de Trompos os Pés cerrou no Palco da Música a xornada matinal da romaría cunha interpretación do Himno de Galicia.

Canto e queimada

Xunto cos bailes e coreografías de Trompos os Pés, a Alameda gozou dunha tardiña de xogos tradicionais e o concerto de Os Treboeiros de Muimenta, grupo folclórico procedente de Tomiño.

Posteriormente, xa pola noite, tivo lugar un recital de canto popular, no que se subiron ao escenario os grupos Asxupen, de O Grove, Garatuxa, de Vigo, e Ferriñas, de Marín. A clausura produciuse preto das 22.30 horas, cunha queimada de balde na Alameda.