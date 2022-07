“Sobre todo hay una cosa que el mundo del toro te enseña, a mantener los pies en el suelo”

José María Manzanares, un veterano conocido de la afición gallega, hará el paseíllo con Julián López “El Juli” y Tomás Rufo en el arranque, el próximo día 13 de agosto, de la feria taurina. Ésta regresa a la ciudad del Lérez tras el parón ligado a la pandemia, y tanto la empresa como las peñas se felicitan por dos carteles de lujo en los que están presentes las principales figuras del escalafón, caso de este alicantino hijo a su vez de un virtuoso del toreo.

–He leído que este mismo mes tuvo que parar la temporada para recuperarse de una hernia ¿cómo se encuentra?

–Tuve una hernia y una infección. Lo peor fue la infección porque me produjo muchísima fiebre, la hernia la sigo teniendo, no es muy grande. Tengo dos, una por encima del ombligo y otra a nivel inguinal, pero de momento son pequeñas y yo creo que voy a poder aguantar si no se abre más. Lo peor fue la infección, que estuve prácticamente 15 días tomando antibióticos, con fiebre muy alta y con antiinflamatorios. Pero bueno, gracias a Dios la infección la pasamos y las hernias están ahí pero de momento están aguantando. Así que mientras que el cuerpo me lo permita voy a seguir toreando, si tengo que parar será por fuerza mayor.

–Por lo demás ¿cómo está siendo la temporada?

–Bien, gracias a Dios muy bien porque después de estos años que ha sido todo tan raro y tan duro este año está todo dentro de la normalidad. Estoy muy contento de volver a ver las plazas llenas, a la afición con tantas ganas y a los compañeros viéndolos torear por todos lados.

–¿Cómo ha vivido la pandemia?

–Ha sido dura, muy dura. La viví en casa, con mi familia, pero ha sido dura porque veía que mi gente de la cuadrilla sufría mucho, la gente del campo también, las ganaderías igual, para el mundo del toro ha sido una época muy difícil en la que nos hemos tenido que sacrificar mucho, ayudarnos unos a otros. Y aún sigue dando coletazos, de todo lo que se ha sufrido en la pandemia no está recuperado casi nada, me refiero sobre todo a nivel del campo, de las ganaderías de toros, donde se ha perdido mucho, pero creo que poquito a poco se irán recuperando.

–Este año se cumplen dos décadas de su debut con caballo en Nimes y el próximo año celebrará el 20 aniversario de su alternativa ¿qué enseñan los toros?

–Sobre todo hay una cosa que el mundo del toro te enseña, que es a mantener los pies en el suelo, mantener un orden de vida dentro del sacrificio y la disciplina, porque si no es así rápidamente te descuelgas. Te enseña sobre todo a respetar tu profesión, a respetarse a ti mismo, a tu vida, y a tener una vida ordenada si realmente deseas o estás totalmente entregado a tu profesión. Ya lo conocía a través de mi padre, pero cuando lo vives en primera persona te das aún más cuenta de lo que te enseña y lo que requiere. Especialmente lo que requiere, porque realmente entregas tu vida entera, todo tu tiempo y todo tu ser.

–¿En qué momento se ve ahora?

–Pues ahora ya veo que no soy joven (risas), tengo 40 años y me veo en un momento de madurez, bonito, de mi carrera. No tengo a lo mejor esa fuerza y esa juventud de cuando empezaba pero tampoco tengo a lo mejor esa falta de energía cuando uno es más mayor. Estoy en un momento muy bonito en el que priorizo mucho más el sentimiento en lo que hago que el resultado conseguido cada tarde. Los toreros tenemos un proceso a lo largo de nuestra carrera en el que las prioridades van cambiando, según van avanzando los años. Y en mi caso, que como bien ha dicho estoy a punto de cumplir 20 años de alternativa, mi prioridad ha cambiado: prefiero estar a gusto dentro de una tranquilidad, sentir lo que hago, disfrutarlo, e intentar transmitir a la afición mi concepto del toreo, tal y como soy. Entonces he dejado un poco al lado el tema resultadista, que si viene pues genial pero no es mi prioridad, no es lo importante para mí. Para mí lo importante sobre todo es poder disfrutar yo delante del toro porque consiguiendo eso sé que la transmisión al aficionado y al espectador está conseguido.

–Mencionaba a su padre ¿se ve paralelismos con él?

–Todo lo que soy, y mi concepto del toreo, es el suyo, es el que me enseñó y eso es lo que soy. Todo se lo debo a todas sus enseñanzas desde chiquitito, a lo que me enseñó. Sigo pensando lo mismo que pensaba él a lo que es la vida del toro, sigo entrenando como él lo hacía, todo igual. ¿Qué si me veo paralelismos? Ojalá pudiera llegar a ser lo que él representa en el mudo del toro. Para mí ha sido el mejor, de todos los que he visto, y me siento muy orgulloso de ser su hijo. Intento mantener siempre el estilo de vida que me enseñó y que él llevaba cuando era torero.

–Es un veterano conocido de la afición de Pontevedra ¿qué recuerda de la plaza capitalina?

–Es muy agradable. Es un tremendo cariño el que siempre me ha transmitido, es una afición y una plaza bonita, a la que se va con mucha alegría, con mucha ilusión, que para nosotros los toreros es muy importante. Siempre cuando llegamos percibimos el cariño tan peculiar, con esa personalidad tan particular que tienen y tan bonita, a nosotros nos hace felices. Y además en esas fechas, a mediados de agosto, que no paramos de viajes en un día en un lado y otro en otro, el llegar a Pontevedra con todo lo que representa, con el paisaje precioso que ustedes tienen, lo podemos disfrutar poco pero ese poco es muy grande.

–La última vez salió a hombros…

–Si, creo que las dos últimas veces. No sé si todas las veces que he actuado he salido a hombros, tengo que recordar si alguna vez he fallado, pero siempre voy a Pontevedra de un modo muy especial, por el cariño que me ha demostrado la afición y no solo por eso cariño, sino también por la sensibilidad de esa afición.