Pontevedra convoca a los concellos a una “cumbre” por el agua mientras el Lérez mejora levemente

La alerta activada por Augas de Galicia tras detectar que el Lérez estaba ya por debajo de su caudal ecológico ha hecho reaccionar a todos los concellos que han emitido bandos o instruido órdenes para tratar de ahorrar agua y reducir al mínimo el consumo de este bien tan escaso después de meses con precipitaciones muy por debajo de los valores habituales.

Así, por ejemplo, el Concello de Pontevedra anunció ayer que aprobará este martes en su Junta de Gobierno Local un plan de medidas excepcionales para paliar la situación de escasez de agua. También se aprobará un bando municipal en el que quedarán recogidas las restricciones y limitaciones estimadas oportunas para hacer un uso más responsable del agua. Lo que todavía no aclaró el gobierno local es cuáles van a ser estas medidas.

El camino a seguir ya lo señalaba el pasado jueves Augas de Galicia cuando agravaba el nivel de emergencia a “prealerta por escasez” de agua, lo que podría comprometer el abastecimiento. Además de instar a Ence a parar su captación de agua para usos industriales, también urgía a limitar usos urbanos como baldeos o riegos innecesarios.

Marín apela al “civismo y a la responsabilidad de los vecinos para reducir el consumo de agua en el día a día"

Marín también publicaba ayer un bando con estas mismas directrices. En él documento se apela al “civismo y a la responsabilidad de los vecinos para reducir el consumo de agua en el día a día y solicita expresamente la adopción de medidas” como “un uso razonable y preferente de la ducha en lugar del baño”. Es decir, brevedad y utilización de grifos de bajo caudal.

Aunque se debe hacer siempre, también se reclama que cada vez se esté más atento a la hora de cerrar el grifo y no dejar correr el agua. Es importante reparar cualquier goteo o fuga y se debe restringir al máximo el riego, el lavado de coches, los baldeos de espacios y el relleno de piscinas.

Por su parte, el bando firmado por María Ramallo suspende los servicios de baldeo de espacios públicos y cierra las duchas, lavapiés y lavamanos en las playas. Ayer Sanxenxo también cerraba los lavapiés. El Concello de Marín pide la implicación de la sociedad con la esperanza de que si se actúa ahora con responsabilidad se puedan evitar medidas más restrictvas.El bando estará en vigor hasta nuevo aviso, una vez que cese la actual situación de crisis.

El Concello de Pontevedra, además de las medidas que adoptará con el bando que se está elaborando, quiere coordinar las actuaciones a llevar a cabo con el resto de concellos que se abastecen a través de la traída en alta en el Lérez. Para ello los convoca a una reunión el próximo martes con el objetivo de analizar la situación. Cabe resaltar que, precisamente, se está impulsando la creación de un órgano supramunicipal para la gestión del agua.

La Consellería no detecta que Ence sea un "factor clave" en la situación actual del río tras detectar los mismos niveles a pesar de que el jueves la empresa ya no captó agua en Bora

Mientras todo esto sucede, los técnicos tampoco apartan la vista del caudal del Lérez que es objeto de un seguimiento y vigilancia permanente después de alcanzar el miércoles una situación “preocupante” al bajar de su caudal ecológico, es decir, el mínimo que hay respetar para garantizar la salud ambiental del río.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente confirmaban ayer que el jueves Ence ya no captó agua de su toma en Bora, tras acatar de inmediato el aviso emitido por Augas de Galicia de que el caudal había alcanzado estos límites críticos. Ese día, el caudal fue muy escaso, de 1,3 metros cúbicos por segundo como media diaria. Teniendo en cuenta que Ence capta un máximo de 0,6 metros cúbicos por segundo, y dado que el jueves ya no tomó agua del Lérez, desde la Consellería discrepan con el Concello y no consideran que Ence sea un factor clave para explicar la caída del nivel del río hasta estos registros mínimos.

Los datos en tiempo real apuntaban ayer a que la jornada pudiera acabar con una leve mejoría para el Lérez, con mínimos que se situaban en 1,9 metros cúbicos por segundo a 4,8 en algunos de los mejores momentos, pero con la salvedad de que es un cauce que se caracteriza por tener un caudal muy fluctuante. Es por ello que la Consellería insistía ayer en que hay que esperar a tener los datos completos del día para hallar hoy la media y conocer realmente cómo va evolucionando el río.

Se reaviva la “guerra” del agua entre Sanxenxo y Pontevedra Y en medio de este episodio de sequía, en los últimos dos días se reavivó la llamada “guerra del agua” entre Sanxenxo y Pontevedra, después de que el gobierno local de la ciudad del Lérez anunciase que va a presentar alegaciones a los pliegos para la licitación del servicio del ciclo de agua de Sanxenxo alegando que fija unos precios para el agua que capta de Pontevedra inferiores a los que se corresponden. Sanxenxo respondió ayer diciendo que “se ve en la obligación de recordarle a Pontevedra por enésima vez, que los tribunales le quitaron la razón en reiteradas ocasiones en su pretensión de fijar un precio unilateral a un agua que no es suya, sino que es un bien público que gestiona Augas de Galicia”. “A Sanxenxo le gustaría mantener las mismas buenas relaciones institucionales con Pontevedra que las que mantiene con otros municipios y administraciones con independencia del partido que las gestione”, pero añade que “el gobierno de Lores siempre necesitó chivos expiatorios, llámese Ence, Xunta, o, como en este caso Sanxenxo y especialmente cuando gobierna Telmo Martín”. Martín reconoce que su sistema padece fugas, como lamenta el gobierno local de Pontevedra, e insistió en que precisamente para eso trata de licitar lo antes posible el ciclo del agua, entre cuyas inversiones está eliminar estas pérdidas.

Ence podría resistir un mes sin grandes impactos en sus resultados económicos

Por su parte, Ence mantiene paralizada su producción tras el lento proceso de parada del complejo industrial que ya no se abastece de agua desde el jueves. Por ahora, la empresa no ha comunicado ninguna medida a los trabajadores y se buscan actividades alternativas que se pueden llevar a cabo con la fábrica parada. La empresa estima que la parada de la actividad de su fábrica de Pontevedra debería prolongarse durante más de un mes para que pudiera llegar a tener un impacto material en los resultados del ejercicio, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).