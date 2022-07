O novo servizo de información sobre axudas á rehabilitación, compra ou alugueiro de vivenda que o Concello de Cuntis ten posto a disposición da veciñanza no CFO da Ran atendeu no seu primeiro mes a máis de 20 familias e persoas interesadas. Tanto as axudas para a mellora da eficiencia enerxética como a tramitación do bono alugueiro para a mocidade foron as peticións de información máis demandadas.O Concello lembra á veciñanza a importancia de manterse informados de cada convocatoria de axudas que saia. Os teléfonos de contacto habilitados son o 986 54 87 08 e o 986 53 25 79.