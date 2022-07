Marín celebrará o Día de Galicia, 25 de xullo, cun acto institucional a partir das 13.00 horas, no que a alcaldesa, María Ramallo, lerá un escrito referente á celebración desta festa, entregaranse 500 mochilas conmemorativas desta data e interpretarase o himno galego.

O acto será no Palco da Música da Alameda, que á súa vez acollerá a XXIII romaría popular organizada pola Asociación Cultural Trompos Ós Pés. Esta contará coa presenza de artesáns de toda Galicia, que abrirán os seus postos a partir das 10.30 horas. Ás 12.00 h, actuará o grupo folclórico e a escola de Trompos Ós Pés.

A partir das 18.00 h, haberá xogos tradicionais e ás 20.00 h tocarán Treboeiros de Muimenta (Treboada). Ás 20.30 h, celebrarase un sorteo de agasallos doados polos artesáns e expositores.

Ás 21.00 h, será o momento do canto popular con Asxupen (O Grove), Garatuxa (Vigo) e Ferriñas (Marín). O día clausurarase ás 22.30 h cunha queimada de balde.

Ademais, Marín sumarase ao proxecto Alfombra Mundial Xacobeo 2022, que suporá a creación dunha alfombra floral na Alameda por parte do grupo de alfombristas que normalmente se encargan de realizar estas creacións na zona do Templo Novo.

Este é o segundo ano no que Marín se suma a esta iniciativa de alfombra floral que poderá verse o luns no lateral do Palco da Música.