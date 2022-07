O IES Frei Martín Sarmiento acollerá o día 29, ás 11.30 horas, un encontro de exalumnos do que se coñecía como Maestría Industrial, que remataron os seus estudos neste Instituto hai 50 anos. Despois do acto no Martín Sarmiento, o grupo participará nun xantar. Haberá unha pequena alocución recordatoria dos cinco anos (ou sete, para os que fixeron Pre Aprendizaxe) que pasaron os alumnos, primeiro no centro antigo da Praza de Barcelos e despois no que hoxe é o IES. Frei Martín Sarmiento. Haberá tamén unha lembranza ós profesores e un apartado de anécdotas.