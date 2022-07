O Concello impulsa a recuperación de xogos tradicionais como os bolos celtas, unha práctica lúdica da que xa se ten constancia a mediados do século XIX en Galicia e que segue e ter percorrido na parroquia de Ponte Sampaio. Nesta ocasión, o campo de xogo do lugar de Acevedo acollerá un torneo organizado pola comisión de festas de San Roque, que busca recuperar esta práctica na zona. Participarán un total de dez parellas, que competirán por diversos premios en forma de produtos gastronómicos do país. A cita está prevista para as 16.00 horas de hoxe sábado.