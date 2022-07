El jazz clásico toma A Ferrería

El vibráfono y su especial sonido, derivado de que usa su cuerpo como materia resonadora, es un gran protagonista de la música de jazz y anoche capitalizó todas las miradas y escuchas en la apertura del Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra, que recuperaba la plena presencialidad de la mano de Jeffery Davis Quartet.

La banda encabezada por este vibrafonista, marimbista y compositor nacido en Canadá y formado en Portugal se completó sobre el escenario de A Ferrería con el saxo alto de José Soares, el contrabajo de Demian Cabaud y la batería de Marcos Cavaleiro.

Frente a ellos, un público numeroso que volvía a disfrutar de los conciertos sin restricciones de aforo. Como en la prepandemia, se colocaron alrededor de 500 sillas frente al escenario y el resto de los espectadores contempló la actuación desde el perímetro.

Tuvieron oportunidad de gozar de una noche de jazz clásico, con toques de ritmos más modernos. Esta propuesta para los más puristas se proponía poner de manifiesto la originalidad “de un instrumento muy poco habitual, como es el vibráfono, pero que tiene un resultado espectacular en el jazz”, recuerda la organización.

El festival ha reducido su formato en esta 28 edición, de modo que no se programan los habituales talleres de trabajo con los músicos invitados y centraliza todas sus actividades, en este caso conciertos, en A Ferrería

Para ello, contó con este solista que empezó a estudiar muy joven, iniciándose ya en esos momentos en l percusión, en el Conservatory Calouste Gulbenkian para seguir en la Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE) y el Berklee College of Music. Ha recibido distintos reconocimientos como The Award for Most Active Mallet Player, Academic Excellence Dean of Curiculum, IAJE (International Association for Jazz Education) o The Award for Oustanding Musicianship y ha trabajado con destacados músicos en Estados Unidos y Europa.

No obstante, mantiene otra propuesta lúdica, la banda callejera que desde mediodía ambientó distintas calles y plazas de la ciudad.

La Street Band Chivinjazz realizará dos salidas durante todos los días del festival, que se prolongará hasta el próximo domingo.

Tras este debut, la programación continúa esta noche, de nuevo a partir de las 22.30 horas, con la más reciente propuesta del guitarrista y compositor André B. Silva, que reúne a cinco maestros guitarristas de Porto y Galicia, un bajista y un baterista para continuar su búsqueda de nuevas sonoridades. El resultado es “The Guit Kune Do” que es, señala la organización, “una oda a su instrumento, pero también a los ritmos mainstream del final del siglo XX”.