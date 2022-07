Caldas inaugurou onte o cruceiro “Os camiños de peregrinación” na Praza do Camiño, na Tafona, que foi elaborado polo alumnado do módulo de cantería do Obradoiro Dual de Emprego “Os camiños do Camiño II”, promovido polo Concello e subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.

Trátase dun fito que se asemella a un cruceiro que resalta un labrado da pedra onde os motivos principais están relacionados co Camiño de Santiago. Partindo da idea de conservación do medio e da reciclaxe, optaron por aproveitar os materiais de pedra almacenados polo Concello, promovendo a súa reutilización.