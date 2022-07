O BNG de Portas organiza mañán venres un acto aberto para analizar a situación política actual, tanto de Galicia como de Portas, co gallo do Día da Patria Galega. O acto contará coa participación de Arturo Fontán, concelleiro e voceiro do BNG na localidade, con Nolo González, membro do BNG de Portas, e con Carme da Silva, concelleira en Pontevedra e membro da Executiva Nacional do BNG, e celebrarase no parque do río de Goldar, en Briallos, ás 21:00 horas.