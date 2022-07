Un negocio de comercialización de prendas de roupa e complementos “artesáns, sostibles, de comercio xusto; un centro de educación infantil especializado en programas de apoio e reforzo asistido por diferentes animais; un proxecto que aposta pola inclusión de dispositivos de realidade aumentada na práctica deportiva e unha proposta que se centra na compravenda, alugueiro e reparacións de bicicletas usadas. Estas son as catro ideas de negocio que onte se proclamaron gañadoras do concurso Crea Economía social, que impulsa a Vicerreitoría do campus de Pontevedra e Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE-Pontevedra).

O obxectivo deste certame é promover que tanto as e os integrantes da comunidade universitaria como os emprendedores e emprendedoras apliquen os seus coñecementos e experiencia no desenvolvemento de “servizos e produtos que sexan viables economicamente e, á vez, socialmente útiles”. A entrega dos galardóns contou coa presenza de María Jesús Lorenzana, conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia; Eva María Lantarón, vicerreitora do campus de Pontevedra e Jesús Rey, presidente da Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE-Pontevedra). Na súa intervención, a conselleira destacou o trinomio formado pola empresa (AJE Pontevedra), a Universidade e a Xunta de Galicia “coa finalidade de fomentar o emprendemento entre os colectivos aos que chegan cada un deles”. Ademais, os representantes de ambas institucións recalcaron a importancia de poñer en marcha programas de emprendemento e de apostar por proxectos que levan anos de consolidación como o da Rede Eusumo, na que se enmarca esta actividade. Lorenzana sinalou a importancia de apoiar ás persoas emprendedoras axudándoas a identificar ideas innovadoras e novidosas que se transformen en proxectos empresariais e, sobre a economía social, destacou as súas vantaxes por ser “unha fórmula solidaria, comprometida co emprego estable, inclusivo e de calidade que antepón os beneficios sociais e colectivos e que ten sempre presente a igualdade”.