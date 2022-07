A Comunidade de Montes de San Martiño de Vilaboa ven de concluir a última fase dun longo proceso para a construción do Tanatorio de Vilaboa. A sinatura do dereito de superficie entre a Comunidade e a empresa San Marcos foi presentada ante os comuneiros na asemblea do pasado domingo.

A partir de agora, a xestión para a construción do tanatorio dependerá da empresa adxudicataria, que espera iniciar os traballos nos próximos meses.