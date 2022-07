“Combarro na Prensa Local” e o título da exposición organizada pola Asociación A Solaina e a Concellaría de Turismo de Poio, para conmemorar os 50 anos da declaración da vila como Conxunto Histórico. É unha mostra de fotografías de Combarro nos medios de comunicación, en tre eles FARO. A exposición terá dúas sedes: a Oficina de Turismo de Combarro e a Oficina de Turismo do Casal de Ferreirós (San Salvador de Poio). A exposición de Combarro (Carreiro do Campo, 17) inaugurase hoxe as 19:00 horas. No acto de inauguración intervirán Silvia Díaz, concelleira de Turismo, Andrés Dacosta Paz, secretario da Asociación A Solaina de Combarro, e Luciano Sobral, o Alcalde de Poio, que pechará o acto.

Por outra banda “Picadiscos Marifaltri” será esta semana a gran protagonista dentro do ciclo de actividades impulsadas desde o Concello de Poio para conmemorar o 50 aniversario do nomeamento de Combarro como Conxunto Histórico Artístico. A Praza da Chousa acollerá mañán xoves 21, a partir das 20.00 horas, este espectáculo musical, pensado para toda a familia e, especialmente, para as crianzas, tal e como indica a concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez. Esta cita lúdica aposta por impulsar e promover o uso da lingua galega no seo familiar.