Ilegales, Los Planetas y Víctor Manuel se suman al programa de las fiestas de A Peregrina

Ilegales, la banda asturiana que este año conmemora el 40 aniversario de su primer disco, el grupo de indie rock Los Planetas o el cantautor Victor Manuel, que actuará en sustitución de Bunbury, son algunas de las novedades de la programación festiva de la semana de A Peregrina, que se suman a nombres ya conocidos como los de Zahara, Coque Malla o Camela.

La concejala de Festas, Carme da Silva, presentó a mediodía de este martes la programación de las que serán “unas fiestas diferentes” que cambian sensiblemente su formato con respecto a las dos anteriores ediciones, marcadas por las limitaciones sanitarias. Regresan por ejemplo el pregón en A Pedreira, las atracciones a la Alameda o la multitudinaria Batalla de Flores, que amplía sensiblemente su recorrido.

El programa de la “semana grande” de las fiestas de la Boa Vila arrancará el 12 de agosto, viernes, con la apertura del recinto ferial y la entrega de los premios Amigos de Pontevedra, si bien será el pregón el que marque al día siguiente el inicio de la intensa programación musical y de animación de calle.

Así, tras la bienvenida a la fiesta desde la balconada del pazo de Mugartegui, darán comienzo los pasacalles por el casco histórico, que ambientarán el traslado de la carroza procesional para la ofrenda floral hasta el santuario de A Peregrina.

Ya durante la noche, actuarán Galifunk Brass en la plaza de A Ferrería y Los Planetas en la plaza de España. Esa jornada del sábado concluirá con el lanzamiento de los primeros fuegos de artificio de las fiestas.

Las tres tiradas programadas (para ese día 13 de inicio de las fiestas, para el lunes 15, víspera de San Roque, y la de cierre el domingo 21) se celebrarán este año en el mismo espacio, en concreto entre los puentes de Santiago y O Burgo, donde se realiza el espectáculo pirotécnico de las fiestas de Santiaguiño.

La concejala explicó que las nuevas normativas de Portos de Galicia “no autorizan que en espacios dependientes de la Autoridad Portuaria se realicen tiradas”, que además han de contar con un perímetro de seguridad de 75 metros, de ahí que se opte por realizar todos los espectáculos pirotécnicos en el mismo espacio. Carme da Silva lamentó especialmente “no poder realizar los fuegos de San Roque en el entorno del barrio”, pero, recordó, el Concello recibió una taxativa negativa en este sentido del ente público adscrito a la Consellería del Mar.

El domingo 14 el santuario será escenario a mediodía de la misa pontificial, y a las 21 horas dará comienzo la procesión de la patrona del Camino Portugués.

También arrancará a las 21 horas, si bien en A Ferrería, el recital que reunirá a cinco corales (Alameda do Fogar do Maior, Bella Helenes, Helénica, Polifónica de la AC do Chopo y Airiños de Campañó), y la noche se despedirá con la actuación de Zahara en la plaza de España.

El lunes 15 la avenida de Santa María será escenario de partidas simultáneas organizadas por la Escola de Xadrez Pontevedra durante la mañana y juegos y tradiciones populares por la tarde. Por su parte, la plaza de A Ferrería acogerá a partir de las 21 horas el circo Rock Circk y a las 22.30 horas Coque Malla se subirá al escenario de plaza de España. El día festivo se cerrará con un espectáculo pirotécnico en la ribera del Lérez.

Coro Encaixe, que actuará en A Ferrería, y Fernando Costa, uno de los protagonistas de la nueva generación de hip-hop, que lo hará en la plaza de España, son los artistas invitados a la jornada del martes 16.

Al día siguiente tomarán el relevo Marcelo Dobode con la banda Primordiales en A Ferrería y Treixadura, que actuará en plaza de España con el Coro Cantigas e Agarimos, Rodrigo Romaní y la Banda de Música de Pontevedra. Será un espectáculo coral “hecho expresamente” para esta actuación, indicó la concejala, que avanzó que “no muchas más veces se tendrá la oportunidad de ver esta variedad musical con este nivel y calidad”.

El jueves 18 la plaza de España será escenario de la fiesta infantil “O pequeño rei da sabana”. Se trata de una de las pocas actividades para niños que se desarrollan en este espacio, ya que la programación para los más pequeños de la casa se concentrará a diario en la plaza de A Curtidoira. Carme da Silva incidió en que se busca tanto diversificar espacios de la fiesta como evitar aquellos que habitualmente cuentan con terrazas y que verían interrumpida su actividad.

Ese mismo día se celebrará la Batalla de Flores, que si en anteriores ediciones partía de Loureiro Crespo ahora extiende su recorrido desde la avenida Virxinia Pereira hasta Padre Amoedo, un itinerario por el que desfilarán decenas de grupos y carrozas en el que es uno de los espectáculos familiares con mayor poder de convocatoria.

La banda tributo a Sabina Conductores Suicidas tomará el relevo sobre el escenario de A Ferrería en la jornada del viernes 19, en la que actuará en plaza de España Juancho Marqués, artista sevillano que en la última década ha explorado el hip-hop, el pop o la electrónica.

El día 20 será el turno de la veterana banda local Black Stones, que actuará en A Ferrería, mientras que Ilegales lo hará en plaza de España en el marco de su gira “La lucha por la vida” con la que celebra su aniversario sobre los escenarios.

Finalmente, para el domingo 21 están programados las actuaciones de Laroá en A Ferrería y Camela en plaza de España, para concluir la jornada con la tirada de fuegos de artificio que despedirán las fiestas. Con todo, éstas tendrán un epílogo al día siguiente (en el que también se celebrará el “día del niño” en las atracciones de feria) con el concierto de Victor Manuel.

Este espectáculo sustituye al inicialmente previsto de Bunbury, que hubiese sido de pago y que promovía la Xunta. Tras las negociaciones con el Xacobeo se acordó poner en marcha este concierto gratuito de Victor Manuel, que tendrá lugar en la plaza de España.