El Partido Popular de Pontevedra denuncia los incumplimientos del gobierno municipal sobre el proyecto del campo de fútbol y área deportiva proyectada en Salcedo. El concejal del PP Pablo Fernández ha visitado durante los últimos días estos terrenos, cedidos por la Comunidade de Montes de Salcedo al Concello de Pontevedra para construir la zona deportiva.

Pablo Fernández recordó que la recepción de los terrenos se produjo el pasado 2020 “y a día de hoy la parcela sigue exactamente igual que entonces, a pesar del compromiso por parte de la Concejalía de Deportes de que para la próxima temporada las instalaciones ya estarían disponibles”, expuso el edil del PP.

Para Fernández es imposible que el campo se pueda utilizar en la temporada 2022/2023, algo que implicaría que los clubes ya pudiesen utilizar el campo en agosto, cuando llevan a cabo la pretemporada. El popular mantiene esa posición ya que al campo “todavía no llega ni la electricidad ni se han iniciado los trámites para poner en marcha la acometida eléctrica”, asegura. “Si ya es algo habitual el retraso de las obras realizadas por el Concello de Pontevedra, es completamente ilógico que todavía no se hayan iniciado los trámites para que haya corriente eléctrica en esta instalación”, ha recalcado el concejal. “Ya no sorprende que una obra municipal acumule retraso, por desgracia”, añade.

El concejal popular ha urgido al gobierno local a iniciar los trámites correspondientes para que los vecinos cuenten con esta zona deportiva lo antes posible.

Por otra parte, la Comunidade Montes de Salcedo celebró ayer la VI Festa da Veciñanza Comuneira. La actividad dio comienzo a las 11.30 horas con visitas guiadas a los trabajos de recuperación de la orografía y el paisaje forestal de estos terrenos. A mediodía se celebró un almuerzo popular, en el antiguo campo de tiro, al que asistió una gran cantidad de gente. La organización había invitado a todo el que quisiera asistir, fuese o no comuneros o vecino de Salcedo.