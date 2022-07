“La gente está descontenta en este país y pide un cambio político radical”

“Cuando los votantes pierden la paciencia” es el título de la obra que Rafael Pampillón Olmedo presentará el próximo día 21 en el Liceo Casino, un encuentro en el que también tomarán parte el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, la decana del Colegio de Economistas de Pontevedra, Lucy Amigo, el catedrático de Política Económica de la Universidad de Vigo Xosé Carlos Arias, y el director de Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez.

–¿Qué ha querido analizar en “Cuando los votantes pierden la paciencia”?

–Es un libro que intenta mostrar cómo a lo largo de la historia se producen cambios radicales en la política económica. Es decir, que cuando la gente está descontenta, insatisfecha, con el gobierno que está actuando, ese descontento provoca en muchos casos un cambio radical, porque la gente quiere una situación manifiestamente mejor.

–¿En qué momentos se produjo este efecto?

–Sucedió por ejemplo en la Gran Depresión, estaba el presidente Hoover, que era un tipo bastante bueno y culto, pero no fue capaz de sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión y entonces Roosevelt, demócrata, gana las elecciones no tanto por tanto porque tuviese un gran programa político, sino porque la gente quería un cambio, no quería al republicano Hoover. Y eso provocó después todas las políticas de Roosevelt para luchar contra la Gran Depresión y por ellas fue el gran presidente de los Estados Unidos.

–¿Aconteció un cambio semejante en España?

– Sí, alrededor del año 1992, con todo aquello del AVE, de la Expo, el gobierno socialista de Felipe González aumentó mucho el gasto público. Se produjo una recesión en 1993 y, bueno, todo aquello desencadenó que en 1996 ganase las elecciones el Partido Popular. A veces suceden estas cosas, es decir que cuando la gente no está contenta, y a pesar de los años que llevaba Felipe gobernando, prácticamente 14 años, se busca un cambio. En esos momentos la gente quiere un cambio radical, un cambio hacia otra orientación. Y tanto Roosevelt como José María Aznar consiguen revalidar.

–Asegura que en esos momentos aparece siempre un líder…

–Sí, creo que aparece siempre un líder. Por ejemplo aparece Deng Xiaoping en China, que rompe con todo el maoísmo, con todo aquel sistema de planificación, de control de precios, y entonces surge un líder. Igual que surgió Margaret Thatcher o Reagan, que ante los desastres de los años 70, de aquella inflación tremenda por la subida de los precios del petróleo, la gente quería un cambio. También en China, y Deng Xiaoping cambia radicalmente la política económica de China y hace que sea hoy la segunda potencia del mundo, porque se abrió al exterior, rompió con toda la política autárquica de Mao, permitió la libre empresa, la inversión extranjera. Fue un gobernante que supo cambiar el rumbo de la economía.

–¿Estamos hoy en España en un escenario análogo a los que plantea?

–En Vigo no, porque el actual alcalde va renovando porque es un hombre que mantiene contacto a la gente, es un gran político y la gente está contenta, por eso no hay cambio. Pero en Andalucía sí que ha habido un cambio, uno radical, un cambio en el que por mayoría absoluta el Partido Popular gana las elecciones. Fue algo pareció a lo que ocurrió en el año 2000, cuando Aznar también ganó por mayoría absoluta. La gente está descontenta, probablemente con factores que no tienen mucho que ver con el Gobierno, pero sí que tenemos la inflación más alta que la media de la Unión Europea, tenemos unos niveles de pobreza mayores… La gente está descontenta en este país y pide un cambio político radical, que sería probablemente Alberto Núñez Feijoo. Pero, bueno, creo que sí, que estamos en un momento en España en que la gente está insatisfecha con Pedro Sánchez y probablemente si hubiese elecciones ahora se produciría un cambio.

–Asegura que esa insatisfacción está muy generalizada en nuestro entorno…

–Se produce por ejemplo en Alemania, también con el presidente Macron en Francia, que ha tenido un pequeño varapalo en las elecciones a la Asamblea, y también con Mario Draghi, que está ahora en la picota. Y también está el caso de Biden, que ya veremos ahora las elecciones del Midterms que son a final de año. Creo que sí, que hay en general una insatisfacción globalizada por esta inflación que tenemos, con la pérdida de poder adquisitivo, y la gente quiere un cambio.

–Cambios como los que generaron los gobiernos de Margaret Thatcher o Reagan pasaron por privatizaciones y recortes dramáticos en los servicios públicos ¿Considera que es el escenario que nos espera?

–A veces los cambios son de la derecha hacia la izquierda, como el caso de Roosevelt, por parte de partidos de derechas que lo hacen mal. Por ejemplo la UCD lo hace mal y es sustituida por el gobierno de Felipe González, que es de izquierdas y lo hace bien, de hecho dura 13 años en el poder. Efectivamente, creo que podemos tener el riesgo que apunta, que el enorme déficit público que tenemos, la deuda pública, todo hace que nuestros tipos de interés sean más altos que la media de la zona Euro, que tengamos una prima de riesgo y esta semana ya nos dijeron desde Bruselas que tenemos que hacer recortes en el gasto público, no podemos seguir gastando como si no hubiera un mañana. Porque, claro, a pesar de que los ingresos crecen el gasto mayor que los ingresos genera un déficit público y éste hay que financiarlo, hay que pagarlo. ¿Cómo se paga? Emitiendo deuda, y la deuda la tienen comprada los mercados. Si éstos ven atisbos de que esa deuda no se va a devolver, porque es muy grande, te piden un interés mayor, y eso supone mayores costes financieros para el Gobierno y las empresas, porque se trasmite al mercado de bonos. En todo caso creo que si no se ajusta un poco más la economía en lo que al gasto público se refiere probablemente desde Bruselas nos pidan esos recortes.

–Nos queda ya poco por privatizar

–Poco, queda Renfe, Adif, probablemente la mitad de Aena se podría privatizar. También Paradores, no los edificios pero sí el servicio de restauración y hotelería. Se trata de hacer caja en definitiva vendiendo activos del Estado para poder pagar deuda que hemos ido contrayendo.