La explanada de A Canteira, en Combarro, no se utilizará este verano como espacio para aparcar y el Concello de Poio no podrá habilitar unas plazas para residentes en el paseo das Redeiras, como reclama desde hace meses, porque ese tipo de superficies en el puerto “no se pueden reservar para usos no portuarios”. Así lo apuntó ayer la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, en una intervención en el Parlamento gallego a raíz de una iniciativa del PSOE para reclamar que se permita el uso de A Canteira, ahora ocupado por las obras del emisario submarino.

A su vez, el BNG de Poio, con el alcalde Luciano Sobral y la concejala Marga Caldas a la cabeza, insistieron ayer en reclamar el permiso de Portos para ejecutar ese pequeño parking, y se quejan de que el Concello no reciben respuesta oficial al respecto, por lo que no descarta acudir a la Valedora do Poio. En su comparecencia de ayer, Lenguas señaló que “los problemas de aparcamiento en Combarro, que son estructurales, debe resolverlos el Concello” y subrayó que la ocupación actual de A Canteira “es necesaria para acometer las obras del emisario”, que solo se pueden acometer desde ese punto y en esta época. Tanto el BNG como ayer la socialista Paloma Castro, apuntaron que “la Xunta eligió el peor lugar y el peor momento” para ocupar esa explanada, cuando cientos de turistas acuden a diario a Combarro. Con respecto a las plazas que persigue el Concello en el paseo das Redeiras, la presidenta de Portos de Galicia dijo que “este nuevo aparcamiento en una zona próxima ajardinada no es posible tal y como está realizada pues pretende destinar las plazas a residentes y no se pueden reservar esos espacios para usos no portuarios”. Los plazos de la depuradora de Paxariñas, otro punto de fricción El portavoz del PSOE de Poio y responsable de Urbanismo, Gregorio Agís, indicó ayer que “sigue adelante el procedimiento para la ampliación de la depuradora de Paxariñas, que dará servicio a de Raxó y Samieira. El Ministerio de Transición Ecológica nos indica que el proyecto está a punto de entrar en la fase de exhibición pública, tras completar los trámites para la evaluación ambiental”, señala Agís, quien se muestra sorprendido por las declaraciones realizadas hace unos días por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en las que exigía al Estado agilizar estas acciones. “Es inaudito que la Xunta de Galicia, que durante 20 años, pese a tener las competencias en materia de saneamiento, tenía guardado en un cajón este proyecto, meta ahora prisa al Gobierno central, que lo ha resuelto en dos años”, dice Agís.