A Conta Xeral de 2021 do Concello de Ponte Caldelas está xa exposta ó público no Salón de Plenos ata finais do mes de agosto. Todas as persoas que o desexen poderán consultar os ingresos e gastos correspondentes ó ano 2021 efectuados polo Concello. A Conta Xeral é un documento que contabiliza todo o patrimonio, as inversións e todos os ingresos e gastos que houbo no Concello durante un ano. Está exposta ó público en arquivadores clasificados por meses.