Los concellos ya se preparan para la sequía con la vigilancia del consumo y las primeras limitaciones

Los concellos de la comarca de Pontevedra dan por hecho que el final del verano va a ser difícil en cuanto al abastecimiento de agua se refiere si las condiciones climáticas no dan un cambio brusco en las próximas semanas. Es por ello, que la práctica totalidad de los ayuntamientos están adoptando ya medidas de ahorro e incluso ya hay los primeros en los que se eliminan usos innecesarios. Todos ellos garantizan por ahora el abastecimiento, pero insisten en que es necesario no malgastar un recurso que es más escaso a medida que avanza en tórrido verano.

Si ayer se conocía, por ejemplo, que la sequía obligaba al Concello de Pontevedra a tirar de las reservas del Pontillón antes de lo previsto; en Cuntis, por ejemplo, ya se ha emitido un bando para pedir a los vecinos que eviten usos innecesarios. Tal y como explica Manuel Campos, la red municipal de este concello está mancomunada con la de Moraña. Su fuente de suministro es el Umia y de este río depende al completo la red de abastecimiento pública de ambos concellos.

El propio ayuntamiento ha decidido dar ejemplo y está limitando los baldeos de calles. En todo caso, los que se siguen llevando a cabo se realizan evitando usar agua de la traída municipal. “Tomamos el agua de un pozo antiincendios que de momento está recargando rápidamente”, explica Campos, que insiste en ahorrar ahora para lograr que las limitaciones sean las menos posibles al final del verano.

Alerta en el Umia

En una situación parecida está Caldas. Esta población también se abastece del Umia y el río, según explica el alcalde, Juan Manuel Rey, “va ya al límite”. Es por ello que ayer mismo se decidió la emisión de un bando en el que se va a pedir un uso prudencial de este recurso tras detectar anoche consumos inusuales de 60 metros cúbicos, lo que indica algún uso inadecuado del agua que estarán vigilando. El propio concello también tomará medidas intentando reducir en la medida de lo posible el riego de los jardines municipales sin que estos sufran problema alguno, pero priorizando el abastecimiento para consumo en los hogares. En cualquier caso, Rey insiste en pedir un uso responsable del agua en las casas para evitar restricciones más drásticas que, por ahora, tampoco están previstas.

En Caldas, "el río ya va a al límite y hay que empezar a tomar medidas", dice el alcalde

En Vilaboa, el abastecimiento se realiza primordialmente a través de traídas comunales de los vecinos. El Concello, según explica el alcalde César Poza, gestiona una única traída municipal que por ahora no está dando problemas. Pero sí que hace también un llamamiento al ahorro. “Tengo constancia de que en alguna otra traída vecinal sí que el descenso del caudal ha sido importante y ya han acordado limitaciones de consumo por hogar”; explica el regidor.

Pontevedra recurrirá al Pontillón antes de lo previsto y en Vilaboa hay comunidades de aguas vecinales que ya han puesto topes de consumo diarios

En aquellos ayuntamientos en los que todavía no hay restricciones, sí que están tomando medidas para que la sequía no les pille desprevenidos, o al menos, que puedan combatirla lo mejor posible. Es el caso de Barro. En el año 2017 fue necesario el abastecimiento con cisternas a algunos núcleos debido a un verano inusualmente seco como este. Así, en los últimos años se han preparado realizando inversiones en la mejora de la red eliminando fugas y aprovechando así el recurso al máximo, tal y como explica el alcalde Xosé Manuel Fernández Abraldes. En este municipio, la traída municipal se abastece únicamente de manantiales que, por el momento, “están respondiendo”. Cuentan con dos depósitos, uno de uso habitual y un segundo de reservas que calculan que podría permitir resistir la ausencia absoluta de agua durante 15 días, un depósito que por el momento está “rebosando” y del que no han tenido que echar mano. No obstante, Abraldes comparte la visión con el resto de regidores y advierte que “la situación puede cambiar en cualquier momento” por lo que también “hacemos todos los días mediciones de consumos” para detectar posibles malos usos “o averías” que provoquen un desperdicio de un bien tan escaso como valioso en estos momentos.

Ponte Caldelas es otro de los concellos en los que en el pasado hubo problemas con el suministro de agua en algunas parroquias. Chaín, por ejemplo, hizo grandes inversiones para sacar un mayor partido a sus manantiales.

La red municipal del concello se abastece de un total de 26 manantiales y, por el momento, están utilizando 7 lo que parece darles un margen más que suficiente. También hay una captación del Verdugo de la que no hubo que echar mano. Pese a ello, el mensaje es también de moderación en el consumo. Lo mismo ocurre en Poio o en Sanxenxo, donde el consumo se multiplica estos días por la afluencia de turistas y que “beben” de la red de Pontevedra. Lo mismo ocurre con Marín que está pendiente de las medidas que puedan recomendar desde Augas de Galicia.

Llenado de piscinas

En Campo Lameiro, el alcalde Carlos Costa, reconoce que recientemente tuvo que emitir un bando para reclamar un uso responsable tras detectar una caída en los recursos que provocó algún problema en la traída municipal. Probablemente causado por un aumento del consumo que se produjo “probablemente coincidiendo con el llenado de piscinas y otros usos inapropiados”. Alimentada por manantiales, la red se ha recuperado y ahora parece que tiene caudal suficiente aunque se sigue recomendando un uso prudente, limitado al doméstico y al riego de pequeñas superficies como huertas, no así de grandes explotaciones. Cuentan con dos depósitos de 400.000 litros que actualmente están llenos.

Sin embargo, como todos, insiste en que la situación puede cambiar en semanas o días si el clima no cambia.