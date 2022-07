O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, asistiu onte ao 33 Stage Internacional de Judo de categoría júnior, tanto masculina coma feminina, que ten lugar entre o 11 e o 15 de xullo na vila de Marín. Esta concentración internacional de tecnificación é posible grazas ao convenio de colaboración das federacións galega e española co patrocinio da Secretaría Xeral para o Deporte. Organizada pola Federación Galega de Judo, os judokas galegos desfrutan desde hai varios anos da posibilidade de compartir experiencias e adestrar cos referentes nacionais e internacionais deste deporte. Neste stage atópanse concentrados no pavillón do colexio CEIP San Narciso un total de 150 judokas (63 mulleres e 87 homes), e 24 técnicos (8 mulleres e 16 homes). Ademais da selección galega, na concentración atópanse membros da selección española, catalana, balear e portuguesa. O stage serve como preparación para o Mundial Júnior de Judo, na cidade de Guayaquil (Ecuador), no que participará a galega Laura Vázquez, actual subcampioa do mundo da súa categoría, que adestra como bolseira no Centro de Tecnificación de Pontevedra.