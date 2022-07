La supresión de los pasos a nivel ilegales de Placeres costará casi once millones de euros

El proyecto de supresión de los tres pasos a nivel en la plaza de Placeres sigue avanzando trámites administrativos a pesar de la oposición que ha levantado tanto a nivel vecinal como en organismos como el propio Concello de Pontevedra.

Si hace apenas dos días el BOE y el BOPPO abrían el plazo de exposición al público el anexo de expropiaciones. La plataforma de contratación del estado anunciaba ayer la licitación, por parte del ADIF, del conjunto de la obra que tendrá un coste de casi once millones de euros. Concretamente, serán 10,8 millones (8,9 de valor estimado del contrato más IVA) para eliminar estos tres pasos a nivel y dar cumplimiento así a la sentencia del Supremo del año 2007. Once millones para una solución que no parece contentar ni a vecinos ni, como se indicaba, al propio gobierno local pontevedrés quien indicó que “la situación todavía va a quedar peor de lo que está”.

Según el anuncio de licitación, las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 15 de septiembre y en el anuncio se establece un plazo de ejecución de 18 meses tras su formalización, lo que se prevé a final de año, teniendo en cuenta que las sobres con las ofertas se abrirán en octubre.

Las expropiaciones apenas son de tres mil metros pero las obras sí que van a afectar a numerosos viales y espacios públicos

El anuncio de licitación coincide prácticamente en el tiempo con la publicación del documento de expropiaciones en el que se puede observar que el ADIF no va a necesitar de la adquisición forzosa de un gran número de parcelas, concretamente 9, pero que sí va a tener una importante afección en lo que respecta a la ocupación temporal de terrenos durante la ejecución de la obra.

Concretamente, la ejecución del polémico proyecto supondrá la expropiación de 3.873 metros cuadrados, de los que 1.372 es suelo rural, concretamente matorral, y otros 2.501 suelo urbano, en su mayor parte viales y espacios públicos propiedad del concello o del propio Gobierno central.

En cambio, la ocupación temporal afectará a una superficie de 21.049 metros cuadrados, la mayor parte también suelo urbano. Se trata sobre todo de viales que, durante la ejecución de la obra se van a ver afectados. Entre ellos hay terrenos del Puerto de Marín, del astillero ubicado en esa misma zona e incluso del Arzobispado de Compostela, probablemente vinculados a la iglesias de Placeres.

Se trata de una superficie importante y algún punto crítico para el tráfico como es el entronque de la carretera vieja de Marín con la rotonda de entrada al Puerto que está situada debajo de la autovía y que se verá afectada también en parte por esta ocupación temporal. Lo mismo sucede con el acceso a la calle Areal hacia la iglesia de Placeres, así como la rúa da Praia, único acceso hacia el colegio Sagrado Corazón y al astillero, al que, con el nuevo proyecto, se accederá a través de un paso subterráneo una vez ejecutado el proyecto.

Y es que cabe recordar que el proyecto consiste en la eliminación de los tres pasos a nivel construyendo dos pasos subterráneos para vehículos y peatones. El primero de ellos unos metros más al norte con un vial paralelo a la calle Areal de nueva apertura y que contará con una rampa para peatones.

El segundo es el ya indicado en la rúa da Praia, el más complejo al tener que contar con un gálibo suficiente para permitir el paso de camiones y autobuses a la zona de O Cabo y Sagrado Corazón. Esto obliga a trasladar de sitio hacia Marín la actual rotonda de la avenida Avelino Montero, así como modificar el enlace con ella de hasta seis viales.

Por último, el tercero de los pasos a nivel que se elimina es el de la propia plaza. En este caso, encajonando la vía del tren en medio de unas pantallas vegetales y acústicas que, según el gobierno local, “partirá la parroquia en dos”.