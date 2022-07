Refuerzan los controles de alcohol y drogas y las líneas de autobús en las Festas do Carme

La subdelegada del Gobierno, en Pontevedra Maica Larriba, manifestó ayer la “máxima disponibilidad y colaboración” de este organismo para garantizar la seguridad en Marín durante este verano y, en particular, durante los días grandes las fiestas del Carmen. El Concello celebró ayer la Junta Local de Seguridad copresidida por Larriba y la alcaldesa, María Ramallo. A la reunión también asistieron el comisario de la Policía Nacional de Marín, Javier Rodríguez, el comisario Provincial, Juan José Díaz, el responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, Simón Venzal, el jefe del subsector de Tráfico de Pontevedra, Antonio Pérez Piteira, y el jefe de la Policía Local, entre otros.

En la reunión, Maica Larriba puso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “a plena disposición del Concello” para, en coordinación con la Policía Local y los servicios municipales, establecer los dispositivos necesarios durante las celebraciones de las fiestas del Carmen. En este sentido, durante la Junta Local de Seguridad, se perfiló el funcionamiento del concierto Xacobeas de mañana viernes, en el que actúan Nia Correia, Edurne, Tanxugueiras, Ana Mena, Carolina Robirosa, Yoly Sáa, la Mala Rodríguez, Ana Guerra, Eva B, Ainoa Buitrago y Beatriz Luengo, que sustituye a la ex Spice Girl Melanie C, baja tras un problema de agenda

El acto, que cuenta con su propio plan de seguridad y al que se prevé la asistencia de más de quince mil personas, coincide “con la hora de regreso de las playas, por lo que será necesario coordinar el acceso para garantizar una movilidad fluida y segura”. El Concello habilitará aparcamientos disuasorios y, además, se reforzarán las líneas de autobús desde Pontevedra con horas extraordinarias durante el viernes y el sábado.

Asimismo, el 16 de julio la cofradía de pescadores celebrará por primera vez tras la pandemia la procesión del Carmen, que ya cuenta con los permisos de Capitanía Marítima.

Maica Larriba informó de que en este operativo especial destinado a garantizar la seguridad durante las celebraciones, la Guardia Civil de Tráfico movilizará durante todo el fin de semana varios dispositivos móviles de control del consumo de alcohol y drogas.

La subdelegada destacado que, en total, ya lo largo del fin de semana, “se movilizará un centenar de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad locales, autonómicos y estatales con el objetivo de velar por la seguridad ciudadana, prestando especial atención a la seguridad vial”. Por su parte, Maica Larriba alabó la decisión del Concello de instalar un “punto violeta” de información y posible asistencia durante las celebraciones “para evitar cualquier tipo de agresión machista”.

El Rey preside el sábado los actos de la Escuela Naval

El rey Felipe VI, acompañado del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Martorell, presidirá el sábado el acto de entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada, y la jura de bandera de los alumnos de primer curso de la Escuela Naval Militar de Marín. De este modo, el monarca regresa a esta ceremonia tras no asistir en los dos últimos años a causa del COVID, si bien su última presencia en la localidad fue en marzo, durante el funeral por las víctimas del naufragio del “Villa de Pitanxo”. Defensa anuncia la presencia de Antonio Martorell pero no de la reina Letizia ni de la ministra de Defensa Margarita Robles. Doña Letizia, que dio positivo por COVID hace unos días, ya ha retomado su agenda, pero todo apunta a que no estará presente en Marín el sábado, otra jornada de especial intensidad en materia de seguridad.