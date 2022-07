Campelo acolleu onte as sesións inaugurais dunha nova edición dos Talleres na Rúa, que, un verán máis, desenvólvense durante oseses de xullo e agosto en diferentes emprazamentos do municipio. Esta actividade, xa plenamente consolidada dentro da oferta de lecer para nenos menores de 12 anos e o seus familiares. “É moi habitual que tamén se impliquen nais, pais e outros achegados, dado o carácter familiar que ten a iniciativa, a través da cal buscamos que a rapazada se divirta ao mesmo tempo que se lles conciencia sobre a preservación do medio ambiente”, apunta a edil Rosa Fernández. Os rapaces elaboran deseños e manualidades facendo uso de material de refugallo e nestes talleres non só participan veciños do concello, se non que “tamén ten moi boa acollida por parte das persoas que gozan das súas vacacións no noso municipio”.